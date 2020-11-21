Сб, 21.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Андрей Коробейник уходит из Рийгикогу

Андрей Коробейник

ФОТО: Mailiis Ollino

После ухода с поста министра образования и науки Майлис Репс продолжит работу в качестве депутата Рийгикогу. Это значит, что места депутата лишится Андрей Коробейник.

Информацию об уходе Коробейника rus.err.ee подтвердила советник во фракции Центристской партии в парламенте Катрин Иосуа.

"У нас три замещающих депутата, и каждый замещает кого-то конкретного. Андрей Коробейник замещал Майлис Репс", – сказала Иосуа.

Напомним, что министр науки и образования Майлис Репс в пятницу вечером, 20 ноября заявила, что уходит в отставку. «Я признаю, что совершила ошибку и прошу прощения», - написала сама Репс.

Репс в среду, 18 ноября, пришлось объясниться перед общественностью и СМИ, почему шофер ведомства регулярно развозит ее детей по школам и кружкам по интересам. Фотодоказательства накануне предоставило издание Õhtuleht.

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