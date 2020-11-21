Угроза заражения: школа отправляет на дистанционное обучение младшеклассников

Спортшкола пока отменяет на неделю тренировки подготовительных групп. Старшие дети будут тренироваться на улице, чтобы избегать близких контактов тренеров и детей, пишет Virumaa Teataja.

«Поскольку контакты находившегося в близком контакте с носителем вируса учителя невозможно точно вычислить, мы решили для избежания риска заражения на две недели отправить на дистанционное обучение всех учеников 1-5 классов Раквереской гимназии, - сказала мэр Трийн Варек. - Мы индивидуально проинформируем родителей. Для паники нет причин, но вирус распространяется среди нас. Поддержим друг друга. Носим маски. Остаемся дома, если чувствуем, что заболели».