Угроза заражения: школа отправляет на дистанционное обучение младшеклассников

Учеников 1-5 классов из здания Раквереской гимназии на Таллиннской улице было решено отправить на две недели на дистанционное обучение, поскольку учитель, который преподает как в гимназии, так и в городской спортшколе, является близким контактом зараженного коронавирусом.
Спортшкола пока отменяет на неделю тренировки подготовительных групп. Старшие дети будут тренироваться на улице, чтобы избегать близких контактов тренеров и детей, пишет Virumaa Teataja.
«Поскольку контакты находившегося в близком контакте с носителем вируса учителя невозможно точно вычислить, мы решили для избежания риска заражения на две недели отправить на дистанционное обучение всех учеников 1-5 классов Раквереской гимназии, - сказала мэр Трийн Варек. - Мы индивидуально проинформируем родителей. Для паники нет причин, но вирус распространяется среди нас. Поддержим друг друга. Носим маски. Остаемся дома, если чувствуем, что заболели».
Вице-мэр Лайла Талуник добавила, что как весной, детям предоставляется школьное питание во время домашнего обучения: «Они должны сами прийти во двор школы на Таллиннской улице. Мы сообщим родителям, когда и как именно».