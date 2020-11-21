Зараженный учитель отправил на дистанционное обучение сотни учеников нескольких школ

Здание Раквереской гимназии на Таллиннской улице в понедельник было закрыто, поскольку с зараженным учителем в течение прошлой недели контактировали все ученики с 1 по 5 классы. На две недели на дистанционное обучение переведены почти 150 учеников.

Мэр Раквере Трийн Варек сказала, что поскольку контакты учителя невозможно точно вычислить, было решено для избежания риска заражения на две недели отправить на дистанционное обучение всех учеников 1-5 классов.

«Мы индивидуально проинформируем родителей. Для паники нет причин, но вирус распространяется среди нас. Поддержим друг друга. Носим маски. Остаемся дома, если чувствуем, что заболели», - сказала Варек.

У учителя нет характерных для коронавируса симптомов заболевания, за здоровьем детей рекомендуется следить в течение двух недель.

У Раквереской гимназии уже есть опыт дистанционного обучения. Этой осенью два раза на дистанционном обучении были гимназисты здания на улице Вабадузе.

Начальным классам Раквереской гимназии президентом Керсти Кальюлайд был присвоен титул школьной семьи, которая лучше всех приспособилась весной к дистанционному обучению. Навыки есть.

Школа организовала обучение таким образом, что информация передается через eKool, уроки по основным предметам проводятся с классными руководителями, а два раза в неделю проходят уроки учителей-предметников.

Самой большой школе Ляэне-Вирумаа — Раквереской реальной гимназии, в которой учатся почти тысяча учеников, удавалось избегать случаев заражения коронавирусом. Но теперь вирус добрался и до них.

Учеников семи классов Раквереской реальной гимназии, то есть почти 170 детей, отправили на дистанционное обучение. Среди них ученики, которые контактировали с учителем спортшколы, и те, близкие родственники которых заразились коронавирусом.

В двух школах ни один ученик еще не заражен коронавирусом.

Вице-мэр Раквере Лайла Талуник сказала, что как и весной, детям предоставляется школьное питание во время домашнего обучения.

Старший инспектор Идаского регионального отделения Департамента здоровья Ката Педамяэ сказала, что связалась с 30 тренировавшимися в опасное для заражения время.

Спортшкола пока отменяет на неделю тренировки подготовительных групп. Старшие дети будут тренироваться на улице, чтобы избегать близких контактов тренеров и детей.

Директор Раквереской спортшколы Яак Веттик сказал, что детей, которые отсранены от тренировок, около 120.

По его словам, они, видя, что происходит в стране, были готовы, что нечто подобное может случиться, но надеялись на лучшее. Он отметил, что если школы переведут на дистанционное обучение, это сильно ударит по всей сфере занятий по интересам. «Все тренировки невозможно проводить на улице. Если помещения не разрешат использовать, для нас это будет как весеннее чрезвычайное положение», - заявил Веттик.

Коронавирусом заражен также один ученик 12 класса Кадринаской средней школы. Из-за этого на удаленное обучение до 1 декабря отправлен весь 41 абитуриент.

Ката Педамяэ сказала, что как долго еще дети смогут ходить в школу, никто не сможет спрогнозировать.