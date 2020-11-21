Сетусцы просят о безвизовом режиме для посещения Печорского района

Авторы обращения отметили, что действующий порядок пересечения границы неэффективен и его следует поменять. Они также подчеркнули, что до сих пор нет информации об однократных визах для посещения могил, а с 2021 года начнут действовать платные электронные визы, которыми к тому же нельзя будет воспользоваться на пограничных пунктах Юго-Востока.