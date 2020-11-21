Хотя в Ярвамаа проживает не слишком много людей, там также происходят случаи исчезновения, когда судьбу пропавшего не удается узнать даже спустя годы. Часто, но не всегда, ответ кроется в близких, в том, какими важными частицами информации и как быстро они хотят или не хотят делиться с поисковиками, пишет Järva Teataja.

Прийт Сеэрд ФОТО: PPA

Делами пропавших без вести занимается участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд (на фото), который сказал, что исчезновения людей все еще случаются в Ярвамаа, но в большинстве случаев они быстро решаются. Тем не менее, это не всегда так.

Два странных исчезновения

Сеэрд выделил среди пропавших за последние годы в Ярвамаа двух людей.

Около восьми часов вечера 2 января 2019 году тогда еще 44-летний Райво решил уйти из своего дома в Тюри. Телефон он с собой не взял и никто не знал, куда он направился в начале нового года.

На Райво были темно-синяя длинная куртка с меховым воротником, черные зимние брюки и темная спортивная шапка.

Через несколько дней после исчезновения у реки Пярну была найдена одежда Райво с документами. Были организованы поиски. Проводилось расследование, но дальнейших его следов обнаружить не удалось.

За несколько лет до этого, ночью 5 декабря 2014 года, на шоссе Таллинн-Тарту, по словам спутницы жизни, похищенный Каяр Паас до сих пор числится пропавшим без вести.

Инцидент произошел на шоссе Таллинн-Тарту вблизи Арду, когда на тот момент 43-летний Каяр и 40-летняя Веэра на своем Mercedes ночью ехали в Таллинн к знакомым.

По словам находившейся за рулем женщины, они остановились на темной дороге, поскольку посчитали, что стоявшему на дороге внедорожнику черного цвета потребовалась помощь. Двое мужчин, вышедшие из внедорожника, неожиданно силой вытащили Каяра Пааса из автомобиля и увели. Испуганная женщина развернула автомобиль в сторону Ярвамаа и вернулась домой. Шесть часов спустя после предполагаемого похищения человека она, обнаружила у себя пулевое ранение и сама обратилась в Пайдескую больницу. О раненой женщине врачи сообщили в полицию.

Тогда началось расследование своеобразного преступления. Сначала думали, что исчезновение Пааса могло быть связанно с демонстрацией силы между людьми с уголовным прошлым и Паас может вскоре сам объявиться.

Прошло время, но Каяр Паас до сих пор не найден. Летом этого года суд отказался признавать его умершим. Упоминался вариант, что он может находиться за границей.

Прийт Сёрд сказал, что если оставить эти два случая в стороне, причины исчезновения людей будут разными, но часто все начинается с домашних проблем. «Обычно такому отчаянному шагу предшествуют проблемы в личной жизни, например, беспокойство насчет общения с близкими, переживания по поводу работы и здоровья, - пояснил он. - Есть те, кто хочет исчезнуть, оставить прежнюю жизнь и начать с нуля на новом месте. Есть также те, кто достигли точки кипения, когда, кажется, единственная возможность — свести счеты с жизнью. Такими отчаянными шаги обычно не ищут внимания».

Если в криминальные 1990-е исчезновения с участием третьих лиц были более распространенным явлением, сейчас люди обычно уходят из дома по собственному желанию.

История со счастливым концом

Прийт Сеэдер вспомнил один особенный за последнее время случай, когда в начале сентября этого года фотографы-любители обнаружили упавшую на дно канавы пожилую женщину. У 71-летней дамы произошла ссора со своим сыном, поэтому она решила временно уйти из дома.

Место, где осенью 2020 года была найдена пропавшая пожилая дама. ФОТО: Marko Haug

В полицию сообщили о пропавшей женщины через день. «Участковому позвонил по поводу пропажи матери сын, - рассказывает Сеэрд. - Мы пришли к ним домой, побеседовали, осмотрели квартиру. Сын отметил, что у матери есть привычка ходить гулять в искусственному озеру Пайде. Чтобы была ссопра, мы обзвонили родственников, чтобы узнать, не находится ли она у них».

Ее нигде не было. Но полицейские прибыли к искусственному озеру, где о том, что пропавшая найдена, им сообщил ехавший навстречу на велосипеде фотограф-любитель Марко Хауг.

«Я ее нашел!» - это предложение, насколько помнит Сеэрд, прозвучало первым. Прозвучало до того, как Хауг и полицейские успели перекинуться хотя бы словом.

Выяснилось, что пожилой даме стало плохо со здоровьем, она упала в канаву и своими силами выбраться оттуда не смогла. Ночь она провела в канаве.

В тот же день утром гулявший Марко Хауг заметил у дороги жующего траву лося. Он позвонил фотографу-натуралисту Яану Вути, а сам отправился на велосипеде домой за фотоаппаратом.

Через час Хауг заметил, что у озера полицейские кого-то ищут. На месте, где до этого отдыхал лось, Марко Хауг встретил Яана Вути, но животного уже там не было. Но на дне канавы они заметили обессиленную женщину. Она была в сознании, но самостоятельно двигаться не могла.

Прийт Сеэрд сказал, что в данном случае никто не хотел умышленно пропасть, но из-за плохо стечения нескольких обстоятельств эта история стала случаем с поисками пропавшего. «Мы беседовали с женщиной после ее выписки из больницы. Кажется, что теперь все в порядке», - уточнил он.

Сеэрд сказал, что на самом деле этот случай в начале сентября не единственный. «Я помню, что в начале осени нам в течение нескольких дней пришлось заниматься тремя случаями, - рассказывает он. В то же самое время пропал также один мужчина, которого позднее нашли утонувшим в пруду в Вяэтса. Также пропал один мужчина из Пайде, о чем сообщила в полицию его спутница жизни. Его нашли у друга в Пеэтри».

Самое важное — время

Как полицейские, так и добровольцы предпочитают найти пропавшего человека живым. Самый важный фактор при исчезновении человека — время. Особенно если у человека есть проблемы со здоровьем, а погода не способствует многодневному нахождению на улице.

Обычным делом является, что к поискам присоединяются и добровольцы. Фото было сделано весной 2018 года, когда в Кядва искали пропавшего четырехлетнего мальчика. ФОТО: Kaspar Pokk

«Когда получаем сообщение о пропаже человека, сразу связываемся с его близкими, быстро выясняем его действия до этого и привычный маршрут, узнаем, случалось ли что-то в его жизни в последнее время — модель, как решаются такие случаи, довольно похожая», - объясняет Сеэрд.

Хотя на первом уровне проблемы жителей Ярвамаа решает участковый, Сеэрд рекомендует в первую очередь обращаться по номеру 112. «Если жизнь человека может находиться в опасности, конечно, следует набирать Центр тревоги, - сказал он. - Безусловно, всегда можно позвонить и участковому».

В Ярвамаа в основном поисковики оказываются в лесу. Случаи, когда следы пропадают на улицах города, - редкость.

Сейчас для поисков пропавших людей используют дополнительные средства. Для более быстрых поисков привлекается и вертолет Департамента полиции и погранохраны. Только на этой неделе в понедельник вертолет помог найти пропавшего в Рапламаа 62-летнего мужчину. ФОТО: Kristo Kivisoo

Как в случае заблудившихся грибников и охотников за ягодами, не стоит бояться и в других случаях, что поисковики позднее выставят счет. «Наша цель - как можно скорее найти человека и предложить ему позже помощь, чтобы он смог вернуть свою жизнь в нужное русло», - подчеркнул Сеэрд.

Прийт Сеэрд повторил, что если внутреннее чутье близких говорит о том, что человек отсутствовал слишком долго и он может представлять опасность для собственной жизни, им обязательно следует сообщить в полицию о пропавшем человеке.