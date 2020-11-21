Кохтла-Ярвеская гимназия обратилась к правительству: не переводите нас на дистанционное обучение

Кохтла-Ярвеская гимназия понимает и разделяет тревогу правительства в его желании ограничить распространение коронавируса, однако считает, что запланированные масштабные ограничения — полное прекращение контактного обучения во всех гимназиях Ида-Вирумаа — не являются пропорциональной и оправданной мерой.

Об этом в своем письме, отправленном в субботу премьер-министру Юри Ратасу и переданном также BNS, сообщил директор гимназии Хендрик Агур. По его мнению, эта мера скорее причинит ущерб и опасна.

«Перед тем как вводить столь масштабные ограничения, все же стоило бы учесть особенности школ и их возможности, их способность умно и гибко решать проблемы. Кохтла-Ярвеская гимназия сегодня, 21 ноября, отправила премьер-министру Юри Ратасу письмо с просьбой сделать для Кохтла-Ярвеской гимназии исключение во введении дистанционного обучения и позволить школе продолжить контактное обучение, - написал Агур. - Школа также готова применить гибкую форму обучения, при которой школьники могут участвовать в учебной работе, находясь и в классе, и следя за уроком в удаленном видеорежиме, либо комбинируя гибкую форму обучения с контактной».

Директор школы обосновал свою просьбу тем, что 80% учеников – русскоязычные и им необходимы постоянная поддержка учителя и контактное обучение, сообщил портал новостей вещания.

"Прекращение контактного обучения весной губительно сказалось на мотивации и успеваемости", – отметил Агур.

В своем письме он также обратил внимание на то, что здание школы новое, с хорошей вентиляцией и в рассчитанном на 320 мест здании ежедневно находится лишь до 164 учеников, что гарантирует соблюдение принципа рассредоточения и минимизирует риск заражения.

По словам Агура, школа также готова внедрять специальные меры, например, ограничить число учеников в классах и проводить уроки на открытом воздухе (помимо физкультуры на улице можно проводить и уроки иностранных языков).

Агур выразил надежду, что правительство рассмотрит просьбу гимназии и примет позитивное решение. По его словам, хорошее образование в Ида-Вирумаа — это залог успешной жизни и руководство школы хочет, чтобы у гимназистов сохранялись бы нормальные условия для учебы.

«Призываем правительство проявить больше консерватизма при введении масштабных запретов, ограничивающих сферу образования. Призываем считаться с особенностями, возможностями и потенциалом школ, а также с возможными последствиями ограничений», - написал Агур.