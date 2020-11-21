Фото ⟩ В Белоруссии семья больше двух месяцев пряталась в лесу от «чипирования»

По данным пресс-службы МВД Белоруссии, семья состояла в религиозной общине. Они говорили окружающим о "грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище", в больших количествах закупали консервированные продукты, крупы и бытовую химию.

В процессе поиска было необходимо обследовать более 100 тысяч гектаров леса, пущу облетали на вертолете, передает Tut.by. Помимо милиции, семью искали волонтеры, местные жители, сотрудники районного отдела по ЧС и организаций лесного хозяйства.

20 ноября женщину, похожую на разыскиваемую мать семейства, заметили в деревенском магазине. После этого возле Шубино-Неманского канала была обнаружена военная палатка, где жили пропавшие.

ФОТО: МВД Белоруссии

Супруги объяснили, что ушли в лес, увидев сюжет на "одном из псевдонаучных телеканалов" о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям якобы будут вводить чипы. Чтобы избежать и заражения, и вакцинации, семья решила переждать угрозу в лесу, сообщили в МВД. После медицинского осмотра они вернулись домой.