Фото ⟩ Посетители магазинов стали активно носить маски

Если в торговом центре Uku голос из динамиков сообщает, что люди могли бы носить маски, у входа в магазины Bauhof, Espak и Decora размещены плакаты, с помощью которых посетителей призывают надевать маски.

В Bauhof маски можно получить на инфостоле. Маски почти у всех посетителей, без них в строительные магазины заходят лишь единицы.

С новой недели в рамках общегосударственных мер будет введена обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте, на предприятиях обслуживания, для организаций, занимающихся деятельностью по интересам, образованием по интересам и курсами, в том числе повышения профессиональной квалификации.

Не нужно носить маску или закрывать нос и рот людям, в которых имеются для этого медицинские противопоказания, также эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и ситуации, когда есть возможность обеспечить соблюдение достаточной дистанции, и другие обоснованные исключения. Правительство разрабатывает план, как обеспечить масками малообеспеченных людей.