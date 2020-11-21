«Дышишь как через тонкую трубочку»: история пациента с COVID-19

- Как события развивались в Москве?

- Скорая поначалу была настроена скептически. Но когда сделали экспресс-тест крови на COVID, больше вопросов не было. Сказали, что впервые видят, чтобы тест сразу показал иммуноглобулин М. Это означало острую фазу COVID-19. В больнице мне сделали КТ. Врач сказал, что у меня КТ1, это значит, что поражено менее 50% легких, и с таким, в принципе, могут отправить лечиться домой. Но у меня была очень низкая сатурация крови и мне рекомендовали госпитализацию.

А дальше была довольно долгая процедура: весь анамнез приходилось повторять разным врачам пять-шесть раз. Видимо, компьютерные системы друг с другом не дружат, и вместо того, чтобы скопировать данные, врачи их аккуратно переписывают. В итоге в 11.15 вечера мне сделали КТ, а в больницу меня, полуживого, привезли только к двум часам ночи.

- Вам вкололи какие-то жаропонижающие за эти несколько часов?

- Нет, пока я не оказался на больничной койке, мне ничего не кололи. Только потом начали лечить.

- Какой была обстановка в госпитале?

- Ну, это такой большой зал под огромным открытым потолком. Внутри пространство разделено на блоки. В каждом блоке - по три отделения, каждое на 72 места. Между блоками еще процедурные, отделения интенсивной терапии, туалеты, душ.

- Когда вы приехали, было много пациентов?

- Когда меня привезли в отделение, нас было 15, наше отделение только открылось. Но ситуация очень динамичная: сейчас полностью заняты все 72 места, и начинает заполняться соседнее отделение, которое до этого пустовало. При общей вместимости в 1800 коек сейчас точно заполнено больше половины.

- Наверное, тяжело уснуть в такой обстановке?

- Я две ночи не мог заснуть, на третью попросил снотворного, но раскаялся в этом, потому что я его плохо переношу. Сейчас уже сплю совершенно нормально. Хотя кашляют все, но повертишься и засыпаешь.

- Заметно, что врачи перегружены?

- Когда нас было 15, понятно, что у врачей было больше времени, чем когда нас стало 70. У них 12-часовой график дежурства с двумя часами отдыха плюс еще дополнительная нагрузка из-за того, что персонал не очень опытный. Есть опытные сестры, но молодежь - в основном студенты медицинских институтов и колледжей - в меру бестолкова. Но все стараются.

К организации процесса у меня претензий практически нет, хотя бывают перебои в снабжении. Например, есть хорошие импортные лекарства, а бинтов нет уже третий день. Но я, скорее, доволен что попал в эту больницу, а не в традиционную. Здесь все-таки есть ощущение, что лечат по протоколу, что его соблюдают.

- Как ваше самочувствие сейчас? Когда можно будет говорить о полном восстановлении?