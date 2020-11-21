Фото ⟩ В Таллинне полицейский автобус столкнулся с легковушкой, три человека доставлены в больницу

В 15:20 в Таллинне на перекрестке улицы Кескузе и Эхитаяте-теэ спешивший на вызов полицейский автобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с Nissan Note, сообщает полиция.

Спасатели помогли выбраться из Nissan сидевшему за рулем пожилому мужчине, скорая помощь доставила его в больницу. Двух полицейских также доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ФОТО: politsei/twitter