Сб, 21.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • В Таллинне полицейский автобус столкнулся с легковушкой, три человека доставлены в больницу

Фото ⟩ В Таллинне полицейский автобус столкнулся с легковушкой, три человека доставлены в больницу

ФОТО: politsei/twitter

Сегодня, 21 ноября, в Таллинне произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, пострадал один человек.

В 15:20 в Таллинне на перекрестке улицы Кескузе и Эхитаяте-теэ спешивший на вызов полицейский автобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с Nissan Note, сообщает полиция. 

Спасатели помогли выбраться из Nissan сидевшему за рулем пожилому мужчине, скорая помощь доставила его в больницу. Двух полицейских также доставили в больницу для проверки состояния здоровья. 

Обстоятельства ДТП выясняются.

ФОТО: politsei/twitter

Также в Таллинне в 18:25 вблизи перекрестка улицы Сыле и бульвара Кольде столкнулись Audi Q3, Škoda Superb и Škoda Octavia. Скорая помощь доставила двух человек в больницу для проверки состояния здоровья. Обстоятельства ДТП выясняются. 

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