Путин пообещал российскую вакцину от коронавируса всем нуждающимся странам

Среди повесток саммита, который проходит под председательством Саудовской Аравии, - вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечение всеобщего доступа к вакцинам, укрепление систем здравоохранения, восстановление мировой экономики, передает Newsru.

"Наша общая цель - сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - заявил Путин. Он отметил, что "работы хватит на всех", и, хотя "конкуренция, может быть, неизбежна", призвал исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера.

Путин назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в уходящем году. По его мнению, вызванного пандемией коронавируса и глобальным локдауном экономического кризиса "современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал".

Главным риском в этих условиях президент РФ назвал массовую застойную безработицу с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. По словам Путина, в России общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5% ВВП, а "своевременное" принятие целевых мер "помогло пройти тяжелый период без необратимых потерь".

Президент РФ выступил за принятие дополнительных общих мер, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства. "Предстоит заняться и решением острых проблем, накопившихся в международной торговле. В частности, необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", - сказал он.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд на открытии саммита G20 заявил, что страны "Большой двадцатки" должны обеспечить доступ к вакцине против коронавируса для всех народов.

В ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности поделиться с миром турецкой вакциной. Пока в стране только идут испытания препаратов собственного производства.