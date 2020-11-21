Коронавирус в еще одной школе: некоторых учеников и 13 учителей отправляют на самоизоляцию

Также школа отметила на своей странице, что в последние дни было много вопросов, почему скрываются имена зараженных коронавирусом. «Информация о здоровье человека защищена Законом о защите личных данных и школа не может ее обнародовать. Если человек сам о себе расскажет, это его личное решение и это не запрещено. Мы можем опубликовать только ту информацию, которую получаем от Департамента здоровья», - говорится в сообщении.