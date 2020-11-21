Сб, 21.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • Коронавирус в еще одной школе: некоторых учеников и 13 учителей отправляют на самоизоляцию

Коронавирус в еще одной школе: некоторых учеников и 13 учителей отправляют на самоизоляцию

Пробы на коронавирус в Synlab.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Ученики девятых классов Тырваской гимназии и 13 учителей с понедельника, 23 ноября, переходят на дистанционное обучение, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Дистанционное обучение будет длится до 1 декабря, уроки будут заменены в соответствии с возможностями.

Также школа отметила на своей странице, что в последние дни было много вопросов, почему скрываются имена зараженных коронавирусом. «Информация о здоровье человека защищена Законом о защите личных данных и школа не может ее обнародовать. Если человек сам о себе расскажет, это его личное решение и это не запрещено. Мы можем опубликовать только ту информацию, которую получаем от Департамента здоровья», - говорится в сообщении.

Департамент здоровья в начале недели сообщил, что 16 ноября в школе находился ребенок зараженного коронавирусом родителя.

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