Коронавирус в еще одной школе: некоторых учеников и 13 учителей отправляют на самоизоляцию

Ученики девятых классов Тырваской гимназии и 13 учителей с понедельника, 23 ноября, переходят на дистанционное обучение, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Дистанционное обучение будет длится до 1 декабря, уроки будут заменены в соответствии с возможностями.
Также школа отметила на своей странице, что в последние дни было много вопросов, почему скрываются имена зараженных коронавирусом. «Информация о здоровье человека защищена Законом о защите личных данных и школа не может ее обнародовать. Если человек сам о себе расскажет, это его личное решение и это не запрещено. Мы можем опубликовать только ту информацию, которую получаем от Департамента здоровья», - говорится в сообщении.
Департамент здоровья в начале недели сообщил, что 16 ноября в школе находился ребенок зараженного коронавирусом родителя.