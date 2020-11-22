Коронавирус проник в две школы и детский сад в Пярнуском уезде

Волость Ляэнеранна сообщает в соцсетях, что у ученицы гимназии Лихула тест на коронавирус оказался положительным, поэтому все ученики со второго по двенадцатый классы с 23 ноября по 6 декабря будут переведены на дистанционное обучение. В контактном обучении в школе могут участвовать только первоклассники.

Поскольку инфицированная школьница 13 ноября пользовалась автобусными маршрутами L31 Лихула-Ридасеристи-Салевере-Кымси-Ватла-Лихула и L18-1 Лихула-школа Кымси-Массу-Метскюла-Лихула, Департамент здоровья просит жителей волости, которые в тот же день пользовались этими маршруами, наблюдать за своим здоровьем.

По данным Департамента здоровья, у детей инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, может протекать бессимптомно, при этом они могут заражать своих близких. Поэтому Департамент здоровья также рекомендует следить за состоянием здоровья всех остальных членов семьи. Если у ребенка или другого члена семьи появляются симптомы, следует немедленно обратиться к семейному врачу.

Волостная управа Ляэнеранна просит всех людей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям Департамента здоровья.

Волость Хяэдемеэсте также сообщает в социальных сетях, что вирус добрался до основной школы Уулу, и весь учебный корпус с понедельника будет переведен на дистанционное обучение на две недели. Также закрыт местный молодежный центр и отменены кружки. «Близкие контакты уведомлены и находятся в изоляции», - говорится в сообщении.