Фото ⟩ В Копенгагене фермеры на тракторах митинговали против массового убийства норок

До 500 фермеров на тракторах выехали на улицы Копенгагена в знак протеста против приказа правительства уничтожить всех норок в Дании из-за мутировавшего коронавируса. Аналогичная демонстрация состоялась в датском Орхусе.
Фермерам недостаточно извинений, которые принесли им от имени правительства, когда выяснилось, что власти не имели законного права требовать убить всех норок, поскольку не имели таких полномочий.
Некоторые фермеры требовали отставки правительства Дании. Один из участников акции заявил датскому радио, что речь идет не столько о датском сельском хозяйстве и норковой индустрии, сколько о демократии в стране.
В Twitter-аккаунте полицейского управления по датской столице сказано, что количество тракторов в Копенгагене настолько велико, что одну из улиц планируют обустроить под парковочные места. Полиция поблагодарила водителей за терпение.
Акция прошла мирно, никто не был задержан и не пострадал.
В начале ноября власти Дании потребовали уничтожить всех норок, разводимых для получения меха, в связи с обнаружением у некоторых из них особо устойчивой мутации коронавируса. Популяция норок в Дании составляет от 15 млн до 17 млн. Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен позднее признал ошибочным это решение. Он также заявил, что знал об отсутствии прав на такое требование, но правительство посчитало ситуацию экстренной и не стало ждать принятия соответствующего закона. 18 ноября Йенсен подал в отставку