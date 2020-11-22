Фото ⟩ В Копенгагене фермеры на тракторах митинговали против массового убийства норок

Фермерам недостаточно извинений, которые принесли им от имени правительства, когда выяснилось, что власти не имели законного права требовать убить всех норок, поскольку не имели таких полномочий.

Некоторые фермеры требовали отставки правительства Дании. Один из участников акции заявил датскому радио, что речь идет не столько о датском сельском хозяйстве и норковой индустрии, сколько о демократии в стране.

В Twitter-аккаунте полицейского управления по датской столице сказано, что количество тракторов в Копенгагене настолько велико, что одну из улиц планируют обустроить под парковочные места. Полиция поблагодарила водителей за терпение.

Акция прошла мирно, никто не был задержан и не пострадал.

Тысячи датских фермеров вышли на демонстрацию. ФОТО: THIBAULT SAVARY/AFP