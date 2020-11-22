У теста на антитела может быть более эффективная альтернатива

Антитела типа IgM и IgG начинают появляться в крови в течение первой недели болезни, ониобнаруживаются у пациентов с активной инфекцией и у лиц, подверженных риску инфицирования, и пациенты достигают конечного уровня антител примерно через 40 дней после болезни. Между тем, все большее внимание уделяется иммунному ответу Т-клеток, который, вероятно, играет ключевую роль в развитии иммунитета против SARS-CoV-2, сообщает Med24.

Американские ученые предложили новый тест для оценки иммунитета человека к SARS-CoV-2 – анализ на Т-клетки. По мнению разработчиков, тест может дать более точную информацию, чем широко применяемый анализ на антитела, пишет New York Times.

Новый тест, который получил название T-Detect, еще не одобрен для использования. Компания-производитель Adaptive Biotechnologies сообщает о работе над созданием двух версий теста: для анализа у постели пациента и для более детального анализа, который можно использовать в исследовании вакцин.

Эксперты считают, что новый тест может представить информацию, которую не дают широко используемые тесты на антитела. Город Во в Италии, получивший известность весной благодаря тестированию всех своих жителей на SARS-CoV-2, теперь стал полигоном для нового метода анализа.