Смерть от COVID или с COVID? Врач объяснил разницу

Он рассказал, что сам коронавирус вызывает повреждение легких, но при этом может обострить другие хронические заболевания, с которыми человек мог бы жить еще многие годы.

“Сам по себе вирус – это частичка, которая попадает в слизистую, делится там, повреждает клетки, вызывает разную симптоматику. Коронавирус сам по себе напрямую может вызывать повреждения легких – это то, из-за чего люди чаще всего попадают в стационар. У них падает уровень кислорода в крови, им иногда из-за сильной одышки тяжело даже дойти до туалета”, – сказал Шилов.

Он отметил, что из-за вируса могут умереть люди, которые при нормальных обстоятельствах могли бы прожить еще до нескольких десятков лет.

“Вирус и сам вызывает заболевание, и обостряет хронические заболевания. Когда умирает человек лет семидесяти, все пишут и говорят: “ну а что мы хотим? Пожилой человек, наверное, много хронических заболеваний”. Но подождите, медицина сейчас развита настолько, что человек, при определенном образе жизни, при правильной терапии и регулярном посещении врачей может дождить до 85-90 лет”, – сказал врач.

Шилов еще раз подчеркнул, что если человек, больной COVID-19, умирает из-за обострившегося хронического заболевания, это не значит, что его смерть не вызвана вирусом.