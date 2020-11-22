Смерть от COVID или с COVID? Врач объяснил разницу

Человек может умереть как непосредственно из-за коронавируса, так и из-за обостренных на его почве хронических заболеваний. Разницу между этими терминами в эфире латвийского радио Baltkom объяснил член правления ассоциации молодых врачей Латвии Артур Шилов, пишет Mixnews.lv.
Он рассказал, что сам коронавирус вызывает повреждение легких, но при этом может обострить другие хронические заболевания, с которыми человек мог бы жить еще многие годы.
“Сам по себе вирус – это частичка, которая попадает в слизистую, делится там, повреждает клетки, вызывает разную симптоматику. Коронавирус сам по себе напрямую может вызывать повреждения легких – это то, из-за чего люди чаще всего попадают в стационар. У них падает уровень кислорода в крови, им иногда из-за сильной одышки тяжело даже дойти до туалета”, – сказал Шилов.
Он отметил, что из-за вируса могут умереть люди, которые при нормальных обстоятельствах могли бы прожить еще до нескольких десятков лет.
“Вирус и сам вызывает заболевание, и обостряет хронические заболевания. Когда умирает человек лет семидесяти, все пишут и говорят: “ну а что мы хотим? Пожилой человек, наверное, много хронических заболеваний”. Но подождите, медицина сейчас развита настолько, что человек, при определенном образе жизни, при правильной терапии и регулярном посещении врачей может дождить до 85-90 лет”, – сказал врач.
Шилов еще раз подчеркнул, что если человек, больной COVID-19, умирает из-за обострившегося хронического заболевания, это не значит, что его смерть не вызвана вирусом.
“Все зависит от того, в какой стране как фиксирует данные. Что указывается – умер человек от инфаркта или COVID. Но уже во многих исследованиях доказано, что COVID-19 является обостряющим фактором, чтобы получить инсульт, инфаркт миокарда. Всегда можно спекулировать, спрашивать, умер человек от хронического заболевания, или от COVID-19? Не было бы COVID, человек жил бы со своим хроническим заболеванием и дальше. Я не согласен с теми, кто говорит, что все это неправдиво и COVID приписывают всем подряд”, – заявил он.