Почти половина россиян считает ситуацию с экономикой в России плохой

Почти 90% россиян недовольны текущей экономической ситуацией в стране, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Он разместил итоги на своем сайте поздно вечером в пятницу, 20 ноября.

Только 5% опрошенных считают ситуацию в экономике России хорошей, показал опрос. 43% считают ее неудовлетворительной, а 45% — и вовсе плохой. Негативно чаще других высказывались молодые люди, а также россияне с высшим образованием и плохим материальным положением. Максимальная доля тех, кто считает плохой ситуацию в экономике, в возрастной группе 18-30 лет — 55%. В группе 31-45 лет эта доля 50%. Люди старше 60 лет преимущественно считают, что экономика в России в удовлетворительном состоянии — 52%. Меньше трети россиян в этой возрастной группе заявили, что положение дел плохое.

Лишь 14% респондентов из числа всех опрошенных считают, что ситуация улучшается. 17% полагают, что изменений не происходит. И сразу 59% опрошенных уверены, что положение дел в экономике ухудшается, пишет ФОМ. Больше всего отмечающих, что экономика становится все хуже, в группе 31-45 лет — 69%. Несильно отстают группы 18-30 и 46-60 лет (61% и 60% соответственно). Люди старше 60 лет настроены более оптимистично: там 18% верят, что ситуация улучшается при 46% тех, кто отмечает ухудшение.