Севшее на мель в Балтийском море судно Viking Line отбуксировали в порт

Судно пришвартовалось к причалу около четырех утра. Пассажиры будут эвакуированы с теплохода в воскресенье утром, пишет Postimees.

Судно с 331 пассажирами и 98 членами экипажа в субботу село на мель недалеко от столицы Аландских островов Мариехамна. Судно не дало течи, и ситуация не угрожала жизни людей.

Информационный руководитель Viking Line Криста Грёнлунд сообщила в субботу днем, что авария, вероятно, была вызвана сильным ветром.

Финский департамент безопасности на транспорте начал расследование.

Прежде, чем сесть на мель, судно Viking Grace шло из Стокгольма через Аландские острова в город Турку.