Севшее на мель в Балтийском море судно Viking Line отбуксировали в порт

Пассажирское судно Grace, принадлежащее финской компании Viking Line, в ночь на воскресенье было отбуксировано в порт Мариехамн на Аландских островах, сообщила береговая охрана Западной Финляндии в Twitter.
Судно пришвартовалось к причалу около четырех утра. Пассажиры будут эвакуированы с теплохода в воскресенье утром, пишет Postimees.
Судно с 331 пассажирами и 98 членами экипажа в субботу село на мель недалеко от столицы Аландских островов Мариехамна. Судно не дало течи, и ситуация не угрожала жизни людей.
Информационный руководитель Viking Line Криста Грёнлунд сообщила в субботу днем, что авария, вероятно, была вызвана сильным ветром.
Финский департамент безопасности на транспорте начал расследование.
Прежде, чем сесть на мель, судно Viking Grace шло из Стокгольма через Аландские острова в город Турку.
Это уже вторая подобная авария для Viking Line этой осенью. 20 сентября Viking Amorella также сел на мель на Аландском архипелаге.