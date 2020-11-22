Вс, 22.11.2020
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Март Хельме

Севшее на мель в Балтийском море судно Viking Line отбуксировали в порт

Viking Line'i reisilaev Viking Grace.

ФОТО: www.imago-images.de/imago images/Lehtikuva / Scanpix

Пассажирское судно Grace, принадлежащее финской компании Viking Line, в ночь на воскресенье было отбуксировано в порт Мариехамн на Аландских островах, сообщила береговая охрана Западной Финляндии в Twitter.

Судно пришвартовалось к причалу около четырех утра. Пассажиры будут эвакуированы с теплохода в воскресенье утром, пишет Postimees.

Судно с 331 пассажирами и 98 членами экипажа в субботу село на мель недалеко от столицы Аландских островов Мариехамна. Судно не дало течи, и ситуация не угрожала жизни людей.

Информационный руководитель Viking Line Криста Грёнлунд сообщила в субботу днем, что авария, вероятно, была вызвана сильным ветром.

Финский департамент безопасности на транспорте начал расследование.

Прежде, чем сесть на мель, судно Viking Grace шло из Стокгольма через Аландские острова в город Турку.

Это уже вторая подобная авария для Viking Line этой осенью. 20 сентября Viking Amorella также сел на мель на Аландском архипелаге.

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