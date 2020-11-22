График ⟩ Эти эстонские компании понесли самые большие годовые убытки за последнее время

Bolt Technologies, компания с едва ли не самой высокой рыночной ценностью в Эстонии, оцененная вложившими в нее деньги инвесторами в 1,9 миллиарда долларов, в прошлом году потеряла 85 миллионов евро. Больший убыток в истории эстонского бизнеса несли только транзитная компания Vopak E.O.S. в 2017 году (99,4 миллиона евро) и банк SEB в 2009 году (88,3 миллиона евро), пишет Postimees.
Убыток Bolt в 2018 году также был очень большим - 60 миллионов евро, что является шестым по величине убытком за всю историю Эстонии.
В то же время, Bolt второй год подряд занимает третье место в рейтинге самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financal Times.
Причиной почти стомиллионного убытка Vopak в 2017 году стало снижение стоимости основного имущества на 105,7 миллиона евро. В 2016 году она упала на 74 миллиона евро, и убыток компании составил тогда 57,7 миллиона евро.
Несколькими годами ранее, в 2013 году, Vopak выплатил своим владельцам 100 миллионов евро дивидендов, что было крупнейшими дивидендами, которые когда-либо выплачивала эстонская компания - вплоть до 2015 года, когда Swedbank выплатил 550 миллионов евро в виде дохода от собственности.
Второй по величине годовой убыток за все времена, в размере 88 миллионов евро, понес банк SEB во время финансового кризиса в 2009 году. Причиной таких огромных убытков, как и крупных убытков других банков, было списание плохих кредитов.
Несколько лет спустя выяснилось, что банки были очень консервативны в расчетах потерь по кредитам, и большинство кредитов, объявленных плохими, на самом деле не были безнадежными, поэтому банки заработали приличную прибыль, возвращая их на свои балансы.
Третий по величине убыток - 81,4 миллиона евро - понесло в 2015 году дочернее предприятие Eesti Energia - Enefit Energiatootmine. Причиной большого убытка стало резкое падение цен на нефть, что снизило выручку от добычи сланцевого масла. Цена на электроэнергию в то время тоже сильно упала.