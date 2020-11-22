График ⟩ Эти эстонские компании понесли самые большие годовые убытки за последнее время

Убыток Bolt в 2018 году также был очень большим - 60 миллионов евро, что является шестым по величине убытком за всю историю Эстонии.

В то же время, Bolt второй год подряд занимает третье место в рейтинге самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financal Times.

Причиной почти стомиллионного убытка Vopak в 2017 году стало снижение стоимости основного имущества на 105,7 миллиона евро. В 2016 году она упала на 74 миллиона евро, и убыток компании составил тогда 57,7 миллиона евро.

Несколькими годами ранее, в 2013 году, Vopak выплатил своим владельцам 100 миллионов евро дивидендов, что было крупнейшими дивидендами, которые когда-либо выплачивала эстонская компания - вплоть до 2015 года, когда Swedbank выплатил 550 миллионов евро в виде дохода от собственности.

Второй по величине годовой убыток за все времена, в размере 88 миллионов евро, понес банк SEB во время финансового кризиса в 2009 году. Причиной таких огромных убытков, как и крупных убытков других банков, было списание плохих кредитов.

Несколько лет спустя выяснилось, что банки были очень консервативны в расчетах потерь по кредитам, и большинство кредитов, объявленных плохими, на самом деле не были безнадежными, поэтому банки заработали приличную прибыль, возвращая их на свои балансы.