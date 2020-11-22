Пьяный водитель наехал на подростка и скрылся с места происшествия

Вчера, 21 ноября, в 17.30 в Силламяэ у дома на улице Чкалова, 20 произошло ДТП: 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сдавал назад на автомобиле Toyota Avensis и наехал на 15-летнюю девушку, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

За субботу на дорогах Эстонии произошло пять ДТП, в которых пострадали люди. Всего травмы получили шесть человек, двое из них пострадали пострадали на злополучном аварийном перекрестке в Таллинне на улице Сыле и бульваре Кольде. Водителей призывают быть там особенно внимательными.