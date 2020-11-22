Вс, 22.11.2020
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Мартин Мельдер
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Литовский туроператор просит суд разрешить спор с эстонской авиакомпанией

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Один из крупнейших туроператоров Литвы - компания Novaturas - просит суд разрешить спор с чартерной авиакомпанией эстонского капитала GetJet Airlines о невыполнении договора. В связи со значительным сокращением рейсов Novaturas хочет избежать уплаты неустоек, сообщает BN. 

"В 2020 году в связи со сложившейся во всем мире пандемией  COVID-19 выполнение договора затронуто обстоятельствами непреодолимой силы (force majeure), поэтому договор осуществляется не в полном объеме", – сообщил туроператор.

Novaturas инициировал судебное разбирательство и просит суд установить, что компания не могла заказать все рейсы по договору именно по причине форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, компания надеется избежать возможных неустоек, которые ей может насчитать GetJet.

Финансовый директор компании Томас Сташкунас сказал, что в прошлый четверг суд принял к рассмотрению иск компании, однако он не указал, какое количество рейсов было предусмотрено в договоре, и сколько из них не состоялось.  

"У нас есть договор, в котором предусмотрены объемы, они были предусмотрены в момент подписания договора, когда мы не знали ни о каких пандемиях, два года назад. Тогда не было даже и мысли о то, что так может случиться",  – сказал он BNS.

В январе-октябре оборот Novaturas, по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 80% до 32 млн евро, в этом году компания обслужила на 82% клиентов меньше, чем в прошлом году. 

Поскольку пандемия сильно ударила и по авиационному сектору, весной GetJet признала, что в связи с ограничениями ее деятельность была парализована. Ее акционеры на минувшей неделе решили увеличить уставной капитала почти на 3 млн евро.

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