Литовский туроператор просит суд разрешить спор с эстонской авиакомпанией

"В 2020 году в связи со сложившейся во всем мире пандемией COVID-19 выполнение договора затронуто обстоятельствами непреодолимой силы (force majeure), поэтому договор осуществляется не в полном объеме", – сообщил туроператор.

Novaturas инициировал судебное разбирательство и просит суд установить, что компания не могла заказать все рейсы по договору именно по причине форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, компания надеется избежать возможных неустоек, которые ей может насчитать GetJet.

Финансовый директор компании Томас Сташкунас сказал, что в прошлый четверг суд принял к рассмотрению иск компании, однако он не указал, какое количество рейсов было предусмотрено в договоре, и сколько из них не состоялось.

"У нас есть договор, в котором предусмотрены объемы, они были предусмотрены в момент подписания договора, когда мы не знали ни о каких пандемиях, два года назад. Тогда не было даже и мысли о то, что так может случиться", – сказал он BNS.

В январе-октябре оборот Novaturas, по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 80% до 32 млн евро, в этом году компания обслужила на 82% клиентов меньше, чем в прошлом году.