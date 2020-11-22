Вс, 22.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии магазины убрали с полок продукцию обвиняемой в торговле людьми фирмы
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В Эстонии магазины убрали с полок продукцию обвиняемой в торговле людьми фирмы

Продукция Adugs.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA/Scanpix

Торговые сети Rimi и Maxima прекратили во всех трех странах Балтии закупку продукции латвийской кондитерской фирмы Adugs, подозреваемой в отмывании денег и торговле людьми.

Ранее Государственная полиция Латвии сообщила о раскрытии организованной преступной группировки, экслуатировавшей выходцев из третьих стран, передает rus.err.ee.

В ходе следствия выяснилось, что бизнесмены на кондитерском предприятии продолжительное время пользовались уязвимым положением граждан третьих стран, отбирая у них паспорта, не платя им зарплату в полном объеме, "загоняя" в долги, оказывая физическое воздействие и угрожая выдворением из страны в случае отказа выполнять требования преступников.

В качестве подозреваемого был арестован председатель правления Adugs Latvija Язепс Зукулс - влиятельный в Латгалии бизнесмен со связями в правоохранительных органах. Ранее он подозревался в налоговых нарушениях.

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