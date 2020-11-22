Вс, 22.11.2020
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Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Один из кабинетов для тестирования на Covid не соответствует пожеланиям Департамента здоровья

Один из кабинетов для тестирования на Covid не соответствует пожеланиям Департамента здоровья

Naisteranna parklasse Qvalitase telki suunatakse sümptomitega inimesed, piirilt naasjad ja lähikontaktsed kümnendal päeval.

ФОТО: Mailiis Ollino

Пункт тестирования на коронавирус на улице Суур-Сепа в Пярну привлек внимание Департамента здоровья. В частности, Департамент здоровья хочет, чтобы в пункт тестирования Synlab вел отдельный вход для того, чтобы чтобы посетители медицинского центра не контактировали с теми, кто пришел на тестирование и может быть болен, пишет Pärnu Postimees.

По словам руководителя отдела услуг Synlab Карин Калликорм, создать отдельный вход в здание невозможно, но для предотвращения распространения коронавируса были приняты определенные меры.

Например, комната для забора проб и коридор оборудованы принадлежностями для дезинфекции, которые могут использовать посетители и персонал Synlab и других расположенных в доме учреждений.

Пришедшим на сдачу теста настоятельно рекомендуется надеть маску. «Если у вас нет маски, мы дадим ее бесплатно», - отметила Калликорм.

Сдать тест могут только люди, которые забронировали время - их просят приезжаь как можно более точно к назначенному сроку. При необходимости их следует ждать снаружи или в машине. «Этим мы хотим избежать скопления людей», - объяснила представитель Synlab.

Уже три месяца в летней столице работают два пункта для сдачи проб на коронавирус. Один из них - палатка Qvalitas на стоянке у женского пляжа, куда отправляют людей с симптомами, приехавших из-за границы и близкие контакты на десятый день.

Здоровые люди могут сдать платный тест на улице Суур-Сепа, где открыт кабинет Synlab для тестирования на коронавирус. «Это дополнительная возможность, чтобы не оставить в беде тех людей, которым семейный врач не назначил анализы», - сказала Калликорм.

По ее словам, строгое распределение двух пунктов позволяет сделать так, чтобы люди с симптомами не попадали в помещения поликлиники.

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