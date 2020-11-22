Один из кабинетов для тестирования на Covid не соответствует пожеланиям Департамента здоровья

По словам руководителя отдела услуг Synlab Карин Калликорм, создать отдельный вход в здание невозможно, но для предотвращения распространения коронавируса были приняты определенные меры.

Например, комната для забора проб и коридор оборудованы принадлежностями для дезинфекции, которые могут использовать посетители и персонал Synlab и других расположенных в доме учреждений.

Пришедшим на сдачу теста настоятельно рекомендуется надеть маску. «Если у вас нет маски, мы дадим ее бесплатно», - отметила Калликорм.

Сдать тест могут только люди, которые забронировали время - их просят приезжаь как можно более точно к назначенному сроку. При необходимости их следует ждать снаружи или в машине. «Этим мы хотим избежать скопления людей», - объяснила представитель Synlab.

Уже три месяца в летней столице работают два пункта для сдачи проб на коронавирус. Один из них - палатка Qvalitas на стоянке у женского пляжа, куда отправляют людей с симптомами, приехавших из-за границы и близкие контакты на десятый день.

Здоровые люди могут сдать платный тест на улице Суур-Сепа, где открыт кабинет Synlab для тестирования на коронавирус. «Это дополнительная возможность, чтобы не оставить в беде тех людей, которым семейный врач не назначил анализы», - сказала Калликорм.

По ее словам, строгое распределение двух пунктов позволяет сделать так, чтобы люди с симптомами не попадали в помещения поликлиники.