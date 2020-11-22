ограниче ⟩ В Польше разрешили открыть торговые центры и магазины

Правительство Польши разрешило работу торговых центров и магазинов при соблюдении жесточайших санитарных мер. Торговые центры откроются 28 ноября.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает газета Rzecz Pospolita. Премьер предупредил, что магазины будут закрыты, если в них будут нарушаться санитарные правила.
Спортивные залы, кинотеатры, концертные залы остаются закрытыми до 27 декабря. В свою очередь, учебные заведения не возобновят работу до 24 декабря. В настоящее время в Польше закрыто большинство торговых центров.
C 7 ноября в Польше ужесточили карантинные ограничения. В частности, закрыли заведения культуры, ограничили работу торговых центров.
Кроме того, в Польше ожидают, что положения нового коронавирусного закона должны упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов Европейского союза.