ограниче ⟩ В Польше разрешили открыть торговые центры и магазины

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает газета Rzecz Pospolita. Премьер предупредил, что магазины будут закрыты, если в них будут нарушаться санитарные правила.

Спортивные залы, кинотеатры, концертные залы остаются закрытыми до 27 декабря. В свою очередь, учебные заведения не возобновят работу до 24 декабря. В настоящее время в Польше закрыто большинство торговых центров.

C 7 ноября в Польше ужесточили карантинные ограничения. В частности, закрыли заведения культуры, ограничили работу торговых центров.