Вс, 22.11.2020
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Март Хельме

ограниче ⟩ В Польше разрешили открыть торговые центры и магазины

Krakow

ФОТО: Neeme Korv

Правительство Польши разрешило работу торговых центров и магазинов при соблюдении жесточайших санитарных мер. Торговые центры откроются 28 ноября.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает газета Rzecz Pospolita. Премьер предупредил, что магазины будут закрыты, если в них будут нарушаться санитарные правила.

Спортивные залы, кинотеатры, концертные залы остаются закрытыми до 27 декабря. В свою очередь, учебные заведения не возобновят работу до 24 декабря. В настоящее время в Польше закрыто большинство торговых центров.

C 7 ноября в Польше ужесточили карантинные ограничения. В частности, закрыли заведения культуры, ограничили работу торговых центров.

Кроме того, в Польше ожидают, что положения нового коронавирусного закона должны упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов Европейского союза.

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