Кылварт не намерен претендовать на министерский пост после отставки Репс

"Сфера образования мне близка, я много лет занимался образованием в Таллинне, и, будучи одним из руководителей Центристской партии, я мог бы претендовать на это место, но я сразу сниму различные интриги: я не приму такое предложение, потому что в нынешней ситуации уйти из Таллинна было бы неправильно", - сказал Кылварт в субботу.