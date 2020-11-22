Кылварт не намерен претендовать на министерский пост после отставки Репс

Мэр Таллинна Михаил Кылварт не согласится занять пост министра образования и науки, освободившийся после отставки Майлис Репс, поскольку он считает, что такой шаг был бы неправильным в нынешней ситуации, пишет Rus.ERR.
"Сфера образования мне близка, я много лет занимался образованием в Таллинне, и, будучи одним из руководителей Центристской партии, я мог бы претендовать на это место, но я сразу сниму различные интриги: я не приму такое предложение, потому что в нынешней ситуации уйти из Таллинна было бы неправильно", - сказал Кылварт в субботу.
Кылварт также счел маловероятным, что на пост министра образования и науки будет выдвинута кандидатура какого-то другого политика из столичной горуправы.
Мэр Таллинна отметил, что назначение на пост министра образования русскоязычного человека можно было бы только приветствовать, но выбор на любую должность не должен происходить по национальному признаку.
Министр образования и науки от Центристской партии Майлис Репс ушла в отставку 20 ноября. Центристская партия пока не определилась с новым кандидатом на этот пост.