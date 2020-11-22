В несколько раз дороже? Moderna объявила цену на свою вакцину от коронавируса

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", - отметил Бансель.

У конкурентов из Johnson & Johnson планируется цена в 10 долларов за дозу, а у Pfizer - 20 долларов, передает Newsru.

До конца года Moderna планирует производство 20 млн доз вакцины, однако в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности - вопрос нескольких дней.

Эффективность вакцины, разработанной компанией Moderna, составляет более 94%.

Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.