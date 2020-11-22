Театрам придется менять даты на проданных билетах из-за новых ограничений

На следующей неделе театрам придется начать менять даты на части уже проданных билетов, поскольку с понедельника правительство утвердит новые ограничения, влияющие и на максимальную заполняемость залов, сообщает Rus.ERR.
Согласно новым правилам, в кинотеатры и театры по всей Эстонии одновременно будет допускаться не более 400 человек, а в Таллинне, Харьюском и Ида-Вируском уездах залы могут заполняться максимум на 50%, а все посетители будут обязаны носить маски.
В пресс-службе Национальной оперы "Эстония" намерены сначала дождаться утверждения ограничений, а потом приступить к их выполнению.
"К счастью, у нас есть контактные данные большинства купивших билеты людей, и если залы надо будет сделать более пустыми, то мы свяжемся с людьми и предложим им другие даты", - сказали в пресс-службе.
Драматический театр также намерен приступить к замене билетов со следующей недели, когда будут уточнены инструкция по действиям в данной ситуации.