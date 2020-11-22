Видео ⟩ «Марш против фашизма»: в Минске люди начали выходить на акции протеста

Силовики с утра стягивали в центр белорусской столицы специальную технику. Жители Минска заметили колонны бронемашин, передает DW.

Очередное воскресенье в Миске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили колонны бронемашин, мчащие в центр со стороны Уручья и Лебяжьего. На часах даже не было 9:00.https://t.co/dHFTEqbyqb pic.twitter.com/3NbXCvCgdY — Onliner (@OnlinerBY) November 22, 2020

Локальные акции протеста проходят в разных районах Минска. Как передает корреспондент "Интерфакса", небольшая группа протестующих до ста человек собралась у Национальной библиотеки. Они водили хоровод возле установленной здесь новогодней ёлки, скандировали "Жыве Беларусь!"

Через некоторое время сюда прибыло около десятка микроавтобусов с силовиками. Протестующие убежали в сторону жилого комплекса "Маяк Минска".

Корреспондент "Интерфакса" сообщает также о колонне до 500 человек в районе площади Бангалор. Люди без символики и лозунгов направляются в сторону центра. Силовиков в этом районе пока не видно.

Очевидцы сообщают о колоннах в разных районах белорусской столицы, в том числе в Уручье, Малиновке, Каменной горке, Чижовке.

Вось як выглядае сітуацыя ў менскай Малінаўцы. Чытачы паведамляюць, што частка пратэстоўцаў выйшла на дарогу, скандуюць «Жыве Беларусь!»



Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/5ur85YQEEK — Белсат TV (@Belsat_TV) November 22, 2020

Сразу несколько изданий сообщают о применении спецсредств в отношении демонстрантов в районах Минска. На публикуемых видеоматериалах виден дым и слышны хлопки, передает DW.