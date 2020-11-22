Строительные фирмы: впереди нас ждет очень непростое время

У строительных предприятий Эстонии, если сравнивать их с компаниями других сфер, дела в этом году шли неплохо, однако и они готовятся к значительному падению объемов рынка. Об этом пишет DV.ee.
По словам члена правления акционерного общества Oma Ehitaja Кайдо Фридолина, неопределенности сегодня больше, чем было весной. «Мы работаем в двух областях - строим дома для заказчиков, будь то частные заказчики или государство, и выступаем как девелоперы. В этом году мы справимся хорошо, хотя многое из того, что мы намеревались начать, затормозилось из-за неясной ситуации», - говорит он.
По словам Прийта Рауда, члена правления Ramm Ehitus, в этом году дела у строителей шли, по большому счету, лучше, чем у других секторов. «Объекты не останавливались, инерция строительства была большой, ситуация оказалась даже лучше, чем опасались», - оценивает он.
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