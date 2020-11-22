Строительные фирмы: впереди нас ждет очень непростое время

По словам члена правления акционерного общества Oma Ehitaja Кайдо Фридолина, неопределенности сегодня больше, чем было весной. «Мы работаем в двух областях - строим дома для заказчиков, будь то частные заказчики или государство, и выступаем как девелоперы. В этом году мы справимся хорошо, хотя многое из того, что мы намеревались начать, затормозилось из-за неясной ситуации», - говорит он.