Смертность от Covid-19 в Европе: Эстония среди стран с низким показателем

В Эстонии, по состоянию на конец октября, был низкий показатель смертности от Covid-19 среди стран Европы, свидетельствуют данные отчета Организации экономического сотрудничества и развития.
В отчете обобщены данные о случаях смерти от Covid-19 на конец октября. На тот момент средняя смертность от Covid-19 в Европейском союзе составляла 390 человек на миллион жителей.
В конце октября самый низкий уровень смертности от Covid-19 в Европе был на Кипре - 30 смертей на миллион жителей, в Исландии - 34, Латвии - 37, Словакии - 40, Норвегии - 53, Эстонии - 55, Греции - 58 и Литве - 59.
Самая высокая смертность от нового коронавируса была зафиксирована в Бельгии - 1015 смертей на миллион жителей, Испании - 764, Великобритании - 699, Италии - 640, Швеции - 580 и Франции - 549.
В ноябре продолжилось быстрое распространение Covid-19 по всей Европе, соответственно выросли и показатели смертности. Например, в Латвии смертность от "Covid-19" составляет сейчас 80 смертей на миллион жителей.