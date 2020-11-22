Nordica прогнозирует убытки в текущем году на уровне 20 млн евро

Убытки государственной авиакомпании Nordica, которые в прошлом году составили чуть менее 3,8 млн евро, в 2020 году достигнут 20 млн евро, пишет Rus.ERR.
В нынешнем году, когда авиасообщение остановилось из-за коронавируса, сумма убытков увеличится пятикратно, сообщила "Актуальная камера".
"Убыток будет меньше, но он будет большим. Без сомнения, больше, чем в прошлом году. Здесь нечему удивляться, если в один момент у тебя летают 24 самолета, а в следующий момент практически ни один не летает", - сказал директор Nordica Эрки Урва.