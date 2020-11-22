Картина дня: скандал вокруг печенья, фирмы с рекордными убытками и вакцинация на рабочем месте

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 ноября.
В Эстонии умер еще один человек с коронавирусом, добавилось 349 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4944 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 349, то есть 7,1% от общего количества тестов. Читать далее...
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 〉 Может ли работодатель сделать вакцинацию от коронавируса обязательной?
В редакцию Postimees обратился читатель, которого интересовало, сможет ли в будущем работодатель делать вакцинацию против коронавируса обязательной. «О вакцине от коронавируса говорят все чаще, может ли работодатель сделать ее обязательной в будущем?» - спросил читатель. Читать далее...
В Эстонии магазины убрали с полок продукцию обвиняемой в торговле людьми фирмы
Торговые сети Rimi и Maxima прекратили во всех трех странах Балтии закупку продукции латвийской кондитерской фирмы Adugs, подозреваемой в отмывании денег и торговле людьми. Читать далее...
Коронавирус проник в две школы и детский сад в Пярнуском уезде
Коронавирус быстро распространяется и в Пярнумаа: заболевшие выявлены в гимназии Лихула, основной школе Уулу и детском саду Уулу. Поэтому с новой недели в этих зданиях будет частично проходить дистанционное обучение. Читать далее...
Николай Раевский: когда истерика кончится, мы выясним, что некому кормить людей
В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблему безработицы в Эстонии, обострившуюся в связи с пандемией коронавируса. Читать далее...
ГРАФИК 〉 Эти эстонские компании понесли самые большие годовые убытки за последнее время
Bolt Technologies, компания с едва ли не самой высокой рыночной ценностью в Эстонии, оцененная вложившими в нее деньги инвесторами в 1,9 миллиарда долларов, в прошлом году потеряла 85 миллионов евро. Больший убыток в истории эстонского бизнеса несли только транзитная компания Vopak E.O.S. в 2017 году (99,4 миллиона евро) и банк SEB в 2009 году (88,3 миллиона евро). Читать далее...
Кылварт не намерен претендовать на министерский пост после отставки Репс
Мэр Таллинна Михаил Кылварт не согласится занять пост министра образования и науки, освободившийся после отставки Майлис Репс, поскольку он считает, что такой шаг был бы неправильным в нынешней ситуации. Читать далее...
Севшее на мель в Балтийском море судно Viking Line отбуксировали в порт
Пассажирское судно Grace, принадлежащее финской компании Viking Line, в ночь на воскресенье было отбуксировано в порт Мариехамн на Аландских островах, сообщила береговая охрана Западной Финляндии в Twitter. Читать далее...
Смерть от COVID или с COVID? Врач объяснил разницу
Человек может умереть как непосредственно из-за коронавируса, так и из-за обостренных на его почве хронических заболеваний. Разницу между этими терминами в эфире латвийского радио Baltkom объяснил член правления ассоциации молодых врачей Латвии Артур Шилов. Читать далее...
Исследование: пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори
Одним из негативных последствий пандемии коронавируса в мире может стать вспышка кори, считают ученые из австралийского Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Читать далее...
Датские синоптики озвучили свой прогноз на зиму в Северной Европе
Нынешняя зима, как и предыдущая, в Северной Европе будет преимущественно серой, а морозы и снег ожидаются лишь изредка, свидетельствует прогноз Датского института метеорологии на ближайшие три месяца. Читать далее...