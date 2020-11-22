Путин объяснил, почему не поздравляет Байдена с победой на выборах США

"Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

"Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем", - добавил он.

Он заметил, что российская сторона готова работать с любым президентом, которого выберет американский народ.

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет", - сказал Путин.

"И хочу вас заверить - здесь нет никакой подоплеки - ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - добавил глава государства.

Путина также спросили, не боится ли российская сторона испортить отношения с США таким молчанием, поскольку другие лидеры уже направили свои поздравления.