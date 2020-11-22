"Я в шоке": Туктамышева выиграла московский этап Гран-при по фигурному катанию

"Давно не выигрывала уже ничего, прекрасно себя чувствую. Я в шоке. Я не видела, как Алена Косторная откатала, но я не ожидала такого", - сказала Туктамышева журналистам после выступления.

Второе место заняла Алена Косторная (220,78), третье - Анастасия Гулякова (199,03). Занимавшая третье место по итогам короткой программы Александра Трусова трижды упала в произвольной программе и оказалась в итоге четвертой (198,93).