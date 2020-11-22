Таких цифр еще не было: в Литве побит рекорд по количеству новых зараженных

За прошедшие сутки сделано 7650 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 30,2%, сообщает Национальный центр общественного здоровья Литвы.

С начала пандемии Covid-19 в Литве выявлен у 47 047 человек, 10 945 человек уже выздоровели. При этом от Covid-19 в Литве скончались 386 человек, а еще 156 инфицированных вирусом человек скончались по другим причинам.

По данным Национального центра общественного здоровья Литвы, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в стране на 22 ноября составляет 803,9 случая на 100 тыс. жителей. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель составляет 788,1.

В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 376 новых случаев COVID-19, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

Было сделано 4079 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 120 человек. 153 инфицированных скончались. За минувшие сутки никто из заболевших не умер. По данным на 21 ноября, выздоровели 1635 человек.