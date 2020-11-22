Таких цифр еще не было: в Литве побит рекорд по количеству новых зараженных

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 2307 новых случаев коронавируса, 12 инфицированных скончались. В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 376 новых случаев.
За прошедшие сутки сделано 7650 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 30,2%, сообщает Национальный центр общественного здоровья Литвы.
С начала пандемии Covid-19 в Литве выявлен у 47 047 человек, 10 945 человек уже выздоровели. При этом от Covid-19 в Литве скончались 386 человек, а еще 156 инфицированных вирусом человек скончались по другим причинам.
По данным Национального центра общественного здоровья Литвы, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в стране на 22 ноября составляет 803,9 случая на 100 тыс. жителей. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель составляет 788,1.
В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 376 новых случаев COVID-19, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.
Было сделано 4079 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 120 человек. 153 инфицированных скончались. За минувшие сутки никто из заболевших не умер. По данным на 21 ноября, выздоровели 1635 человек.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализирован 41 человек. Всего в больницах находятся 416 пациентов с Covid-19: у 389 заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 27 - в тяжелой форме.