Переболевший коронавирусом 29-летний учитель из Эстонии: даже молодые могут очень тяжело переносить болезнь

«До того, как я сам заразился коронавирусом, мое отношение было таким же, как и у многих других молодых людей — я не хочу заболеть, но даже если я заражусь, ничего страшного не случится и перенесу это как обычную простуду», - написал он в Facebook.

Рауно не позволял коронавирусу влиять на свою жизнь, путешествовал до тех пор, пока несколько месяцев назад не заразился. «В начале болезни подумал, что, ай, ничего страшного, я ужасно себя плохо чувствую, но скоро все пройдет как грипп, которым я переболел в начале этого года», - рассказывает он. Но все прошло гораздо хуже, чем ожидалось, и хотя сейчас он считается здоровым, ведь тест на коронавирус отрицательный, здоровье молодого мужчины полностью еще не восстановлено.

«Каждый день меня сопровождает сильная усталость, головокружение, легкая боль в груди и общее недомогание, а также некоторые другие симптомы, в связи которых с коронавирусом я еще не уверен», - сказал он.

По его словам, усталость означает полное отсутствие энергии и слабость, из-за чего очень сложно организовать повседневную жизнь. «Сон тоже не помогает, поскольку просыпаешься все равно уставшим, и усталость с сонливостью не пропадают в течение дня», - говорит он.

Рауно обеспокоен тем, что среди людей молодых и с хорошим здоровьем широко распространено мнение, что если они заболеют, легко это перенесут. «На самом деле нет никакой гарантии, что после того, как переболеешь коронавирусом, вернешь себе прежнее здоровье, - утверждает он. - Есть тысячи других подобных случаев, когда коронавирус полностью разрушил повседневную жизнь людей. Все это психологически очень удручает и тяготит, поскольку, если в течение нескольких месяцев после заражения все еще нет признаков улучшения или если в худшем случае симптомы даже прибавляются со временем, очень трудно сохранять надежду на то, что все когда-нибудь станет лучше».

Поэтому Рауно Руус рекомендует серьезно отнестись к рекомендациям, как избежать заражения вирусом и не распространять его дальше, в том числе носить маски и избегать собраний людей. «Я считаю одним из самых важных принципов, что, если кто-то из нас почувствует себя не совсем здоровым, мы не пойдем на работу или куда-нибудь еще в толпу людей, пока мы не сделаем тест и не выясним, что у нас действительно нет коронавируса», - добавил он.

Рауно признает, что именно по этой причине он, находясь в Испании, заразился, когда он контактировал с семьей, в отношении которой позже выяснилось, что у них уже были в то время симптомы, которые семья списывала на обычную простуду. «Оглядываясь назад, можно сказать, что я не должен был оставаться там так долго, но вернуться назад во времени нельзя, чтобы это изменить», - говорит он.