Вс, 22.11.2020
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Март Хельме

Кайа Канепи выграла третий в этом году турнир серии ITF

Кайа Канепи на турнире в Лас-Пальмас.

ФОТО: ITF World Tennis Tour Disa Las Palmas de Gran Canaria

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи выиграла турнир серии ITF на Канарских островах с призовым фондом 25 000 долларов, пишет Rus.ERR.

Занимающая 101-е место в мировом рейтинге эстонская теннисистка обыграла в финале в финале турнира в Лас-Пальмас египтянку Маяр Шериф (WTA 132) со счетом 6:3, 6:2.

Матч продолжался один час 11 минут. Канепи четыре раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку.

С начала года эстонская теннисистка выиграла три турнира серии ITF, а всего за профессиональную карьеру - 18.

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