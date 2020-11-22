Кайа Канепи выграла третий в этом году турнир серии ITF

Занимающая 101-е место в мировом рейтинге эстонская теннисистка обыграла в финале в финале турнира в Лас-Пальмас египтянку Маяр Шериф (WTA 132) со счетом 6:3, 6:2.

Матч продолжался один час 11 минут. Канепи четыре раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку.