Кайа Канепи выграла третий в этом году турнир серии ITF

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи выиграла турнир серии ITF на Канарских островах с призовым фондом 25 000 долларов, пишет Rus.ERR.
Занимающая 101-е место в мировом рейтинге эстонская теннисистка обыграла в финале в финале турнира в Лас-Пальмас египтянку Маяр Шериф (WTA 132) со счетом 6:3, 6:2.
Матч продолжался один час 11 минут. Канепи четыре раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку.
С начала года эстонская теннисистка выиграла три турнира серии ITF, а всего за профессиональную карьеру - 18.