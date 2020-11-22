Массовое тестирование учителей: на первом этапе выявлено десять зараженных коронавирусом

По положению на 15 ноября, Департамент здоровья протестировал 1715 работников образования в 114 учреждениях, у десяти из которых обнаружили заражение коронавирусом, передает rus.err.ee .

Тестирование было проведено в 44 общеобразовательных школах, среди остальных учреждений были школы по интересам и детские сады.

В ведомстве подтвердили, что все десять работников образования, тест у которых оказался положительным, были из разных учреждений, т.е. ни одного очага инфекции обнаружено не было.