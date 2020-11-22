Массовое тестирование учителей: на первом этапе выявлено десять зараженных коронавирусом

На первом этапе сплошного тестирования работников образования на коронавирус было выявлено десять зараженных.
По положению на 15 ноября, Департамент здоровья протестировал 1715 работников образования в 114 учреждениях, у десяти из которых обнаружили заражение коронавирусом, передает rus.err.ee.
Тестирование было проведено в 44 общеобразовательных школах, среди остальных учреждений были школы по интересам и детские сады.
В ведомстве подтвердили, что все десять работников образования, тест у которых оказался положительным, были из разных учреждений, т.е. ни одного очага инфекции обнаружено не было.
Департамент здоровья рассчитывает завершить тестирование к концу следующей недели.