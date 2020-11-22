Коронавирус: пять ошибок, которые способствуют распространению COVID-19

Одной из причин роста числа случаев COVID-19, наблюдаемого сегодня, является пренебрежение инструкциями по сдерживанию распространения нового коронавируса, несоблюдение нужных мер, об этом рассказали эксперты издания Times of India. Такое ослабление бдительности они объясняют привыканием к жизни в условиях пандемии – за год люди смирились с мыслью о существовании коронавируса и ослабили бдительность. Однако подобное поведение заставляет сильно рисковать как своей жизнью, так и жизнью близких.

Медики призвали не допускать следующих пяти ошибок, способствующих заражению коронавирусом и распространению COVID-19.

Отсутствие карантина после контакта с заразившимся. Случайным образом пообщавшись с кем-то, инфицированным вирусом, вы должны начать соблюдать 14-дневный карантин. Не имеет значения, проявляются симптомы или нет, отделение себя от других необходимо, чтобы обезопасить своих близких. Следует помнить: у многих людей симптомы коронавируса отсутствуют, но они могут передавать вирус другим.

Ношение маски с клапаном выдоха. Еще одна ошибка: в такой маске вирус может проникать через отверстие. По словам специалистов, клапан, облегчающий процесс выдоха и вдоха, не фильтрует воздух. Иначе говоря, возникает риск заражения. Если вы инфицированы, то, надевая эти маски, вы подвергаете жизни других людей серьезной опасности, предупреждают индийские врачи.

Посещение многолюдных мероприятий в закрытых помещениях. Эксперты подчеркивают, что самым эффективным способом сдержать темпы заражения и снизить личный риск заболевания COVID-19 является строгая минимизация контактов с другими людьми. Необходимо держаться на расстоянии шести футов (около двух метров) от остальных людей, даже если это ваши родственники или друзья, а мест массового скопления публики лучше по возможности избегать – особенно, в помещениях, а не на свежем воздухе.

Считать основным симптомом COVID-19 лихорадку. Хотя состояние лихорадки свойственно коронавирусной инфекции, это отнюдь не единственный симптом коронавируса. Головокружение, потеря обоняния, слабость, кашель, ощущение простуды также указывают на то, что могло произойти заражение ковидом. Полагаться лишь на показания градусника – ошибка: у некоторых людей, даже если они инфицированы вирусом, температура тела сохраняется нормальной.