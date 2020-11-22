Пресса Швеции обвиняет режиссера фильма об «Эстонии» в манипулировании правдой

«Шведское издание Expressen указало журналистам Filtеr, что в фильме нет ни одного убедительного интервью, которое опровергло бы выводы официального расследования крушения "Эстонии", фильм сделали журналисты, верящие в теории заговора и в нем представлен целый ряд голосов, без каких-либо доказательств ставящих под сомнения вывод международной комиссии, сообщившей, что причиной катастрофы стал оторвавшийся носовой люк парома», - высказала BNS Мадли Витисманн мнение, появившееся в шведской печати в связи с появлением фильма.

«Мы дали прозвучать большому количеству голосов. Мы были прозрачны, мы показали необработанный материал фильма экспертам, центру по расследованию несчастий и другим, - оправдывался режиссер Хенрик Эвертссон в интервью Expressen. - Мы очень гордимся нашей журналистской работой, мы добавили факты и знания, ведь в связи с гибелью "Эстонии" очень много теорий заговора. Мы как раз пытаемся их опровергнуть своей журналистской работой».