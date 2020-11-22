Еще одна школа перешла на дистанционное обучение

Положительный тест на коронавирус сдала ученица школы Виртсу и родители двоих детей из детского сада Лихула. С завтрашнего дня к этим заведениям будут применяться новые ограничения.

Школа Виртсу перейдет на дистанционное обучение. «Поскольку первый и пятый классы в нашем доме являются совмещенными, мы решили, что вся школа перейдет на дистанционное обучение. Только группа детского сада останется открытой, но мы также будем работать там с более строгими ограничениями», - сказал директор школы Станислав Немержицкий. Деятельность кружков по интересам в школе тоже приостановлена.

С завтрашнего дня малышей будут сдавать в детский сад и забирать на улице. Все мероприятия также будут отменены. Занятия музыкой и физкультурой проводятся в группах с соблюдением всех требований безопасности и гигиены. Малыши со своей группой как можно дольше находятся на улице. По словам директора детского сада Анне Япик, сотрудники связываются с родителями, чей ребенок ходит в ту же группу, что и ребенок заразившихся коронавирусом родителей.

Изменения в организации работы коснулись также учебных заведений по интересам волости. Директор музыкально-художественной школы Лихула Пийа Саак сообщила, что с завтрашнего смогут приходить те дети, которые не переведены на дистанционное обучение в общеобразовательной школе. «Учитель связывается с оставшимися дома учениками, чтобы обсудить и выбрать лучшее решение для домашнего обучения», - сказал Саак.

В отношении спортивной школы Ляэнеранна точное решение будет принято завтра до начала тренировок.

Творческий клуб Luum также объявил о двухнедельном дистанционном обучении. «Уроки для учеников школьного возраста проходят через интернет в обычное время, а занятия для дошкольников, к сожалению, отменяются», - сказала руководитель творческого клуба Грете Поопуу и пожелала всем крепкого здоровья и душевного спокойствия.