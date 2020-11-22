В избиркоме назвали веб-камеры на электронных выборах неплохой, но дорогой идеей

Председатель Республиканской избирательной комиссии Оливер Каск считает в принципе разумным предложение министра инфотехнологий Рауля Сиема (EKRE) внедрить веб-камеры для опознавания голосующего по лицу на электронных выборах, однако указывает на дороговизну этой идеи. По оценке Каска, было бы проще рассмотреть возможность электронного голосования с использованием мобильного телефона, пишет Rus.ERR.
Каск сообщил ERR, что Сием не обсуждал свое предложение ни с избирательной комиссией, ни с государственной службой организации выборов, и не ясно, какую в точности проблему хочет решить министр.
"Предложение министра означает внесение изменений в Закон о выборах и Закон о референдуме. Сначала хотелось бы увидеть анализ причин, по которым требуется это изменение", - сказал глава избиркома.