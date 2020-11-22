Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии

Она спросила Гейтса, действительно ли новая пандемия неизбежна. «Да. Надеюсь, если нам повезет, она начнется через 20 лет», — ответил Гейтс. При этом он предупредил, что новая эпидемиологическая угроза может возникнуть и через три года, пишет РБК.

При этом создатель Microsoft предположил, что следующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам. В частности, Гейтс отметил реакцию на распространение коронавируса Южной Кореи и Австралии, которые очень быстро проводили тестирование и изолировали зараженных людей. Он также отметил, что остальным странам надо повысить эффективность способов тестирования на COVID-19.