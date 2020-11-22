Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии

Мир ожидает новая пандемия, которая может наступить как через три года, так и через 20 лет, заявил предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс в своем подкасте, который он записал с актрисой Рашидой Джонс.
Она спросила Гейтса, действительно ли новая пандемия неизбежна. «Да. Надеюсь, если нам повезет, она начнется через 20 лет», — ответил Гейтс. При этом он предупредил, что новая эпидемиологическая угроза может возникнуть и через три года, пишет РБК.
При этом создатель Microsoft предположил, что следующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам. В частности, Гейтс отметил реакцию на распространение коронавируса Южной Кореи и Австралии, которые очень быстро проводили тестирование и изолировали зараженных людей. Он также отметил, что остальным странам надо повысить эффективность способов тестирования на COVID-19.
О том, что человечество должно готовиться к новой пандемии, в начале ноября предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним», — пояснили в организации.