Яак Мадисон: Европейский союз разрушает сам себя

На минувшей неделе пришла совершенно неожиданная новость: Польша и Венгрия наложили вето на следующий бюджетный план Европейского союза на 2021–2027 годы с кредитным пакетом в 750 миллиардов евро. Еврокомиссия сразу заявила, что постарается как можно быстрее найти решение. Несколько депутатов Европарламента, избранных от Эстонии, высказали мнение, что решение Польши и Венгрии несет опасность и должно быть преодолено. Европарламент также заявил, что не пойдет на уступки для достижения нового соглашения. Однако о чем не говорится, так это о гораздо более глубокой причине этого решения и самой сути проблемы.

Решения Польши и Венгрии были обусловлены тем фактом, что Еврокомиссия вместе с Европарламентом хотели увязать получение средств Европейского союза с принципами правового государства. «Правовое государство» - это термин, за которым скрывается очень четкая идеологическая политика, с которой государства-члены должны согласиться. Например, если Польша хотела реформировать свою судебную систему, чтобы отправить в отставку судей коммунистической эпохи, Европейский союз рассматривает это как нарушение принципов правового государства. В то время как Польша и Венгрия проводят очень консервативную иммиграционную политику и отвергают давление со стороны Европейского союза на систему квот при распределения мигрантов, ЕC считает это нарушением принципов правового государства. Для Эстонии здесь есть опасность: если мы не поддадимся давлению со стороны Евросоюза, чтобы криминализовать «разжигание ненависти», то есть ввести ограничение свободы слова, о деньгах ЕС можно забыть.

Что еще опаснее: Еврокомиссия заявила, что пытается найти способы принять новый бюджет и пакет кредитов в обход Польши и Венгрии. В Европейском союзе существует железное правило, согласно которому все налоговые и бюджетные вопросы должны приниматься консенсусом. Если по всем остальным вопросам страны уже подчинились ЕС, где решения также могут приниматься квалифицированным большинством, то в вопросах бюджета и налогов необходимо единогласие.

Если и сейчас попытаются использовать власть большинства над меньшинством, то мы достигнем дистопии, когда Европейский союз установит мягкую диктатуру. Хотя контроль над странами не осуществляется с помощью оружия и танков, это достигается путем политической федерализации, где в качестве палки выступают угрозы преследования и штрафы или конфискации денег у тех, кто не следует идеологии центра.

Если до сих пор Великобритания часто тормозила высокопарные планы Германии и Франции по федерализации, то теперь упомянутые ранее ведущие страны Евросоюза вместе с Европейской комиссией получили новый импульс. Ни одна небольшая страна не осмелилась воспротивиться, потому что полным ходом идет массовое убеждение общественности в доброте и необходимости Еврооюза.