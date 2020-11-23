В Германии неизвестный устроил перестрелку с полицией

В результате перестрелки с прибывшими сотрудниками спецподразделения полиции злоумышленник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.

В пригороде Бонна Мекенхайме проживают около 27 000 человек. Как сообщает агентство dpa, в операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.