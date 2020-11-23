У выздоровевшего пациента с COVID-19 могут быть проблемы с возвращением на работу

По данным нарвского профсоюза энергетиков, на предприятиях госкомпании Eesti Energia уже было несколько случаев, когда врач признал переболевшего COVID-19 работника здоровым и закрыл больничный, но работодатель не допускает его к работе, поскольку результат теста на коронавирус у работника по-прежнему положительный, поэтому работника отправляют в отпуск ждать отрицательного результата.

По оценке профсоюза, речь идет о неопределенной ситуации, потому что здоровый человек должен быть на работе, а больной - на больничном, а не в отпуске.

В подразделении госкомпании Enefit Solutions, в котором работает около 1000 человек, был один подобный случай, признал менеджер по персоналу Enefit Solutions Аксель Эрс: "До настоящего времени семейные врачи все-таки понимали серьезность ситуации, продолжали лечение и продлевали больничные до тех пор, пока последующие тесты не давали отрицательный результат. Это первый случай, когда лечащий врач, несмотря на положительный тест, на следующий день закрывает больничный и признает человека здоровым".

По оценке Эрса, допуск на работу сотрудника с положительным результатом теста - слишком большой риск для такого предприятия, как Eesti Energia.