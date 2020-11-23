За выполнением требования носить маски будет следить полиция

Министр социальных дел Танель Кийк рассказал в передаче Terevisioon на канале ETV, что правительство утвердит в рамках телефонного совещания в понедельник юридические распоряжения относительно требования носить маски в публичных закрытых помещениях, ограничений числа участников мероприятий и перехода на дистанционное обучение школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Говоря о правомерности требования носить маски, Кийк сослался на анализ Министерства юстиции, согласно которому такая возможность есть, а также выразил убежденность, что на этой неделе в госпитализации будет нуждаться больше пациентов, чем весной.

"В нынешней ситуации нам нужно использовать все меры: как те, эффективность которых составляет 100%, так и остальные, признанные научным сообществом", – подчеркнул Кийк.