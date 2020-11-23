Статистика коронавируса в Эстонии: 3735 тестов, 232 зараженных и четыре смерти

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3735 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 232, то есть 6,2% от общего количества тестов.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 138 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 36, в Тартумаа — 32, в Йыгева-, и Ляэне-Вирумаа — по четыре, в Рапламаа — три, в Ляэне-, Пярну-, Пыльва-, Вильянди-, и Вырумаа — по два, в Ярва-, Валга-, и на Сааремаа — по одному новому случаю. Еще в двух случаях местожительства в Регистре населения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 278,64 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.
В трех случаях, зафиксированных за минувшие сутки в Харью-, Ярва-, и Рапламаа, человек заразился от члена семьи и еще в двух случаях — от знакомого. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются.
В 97 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 22-23 ноября, люди заразились в кругу семьи, в 69 случаях — от знакомых. Еще в 26 случаях вирус подхватили на работе, в трех случаях его привезли из-за границы — России, Германии и Румынии. В 88 случаях источник заражения уточняется, обстоятельства 270 случаев устанавливаются.
В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 14 100 человек, 1999 из которых заболели. Всего в рабочей зоне Пыхьяского региона можно выделить 28 очагов. Школьных очагов – четыре, в детском саду один очаг, на рабочем месте восемь очагов, два очага связаны с мероприятиями, и девять – с кругами знакомств. Еще два очага домов призрения, очаг в больнице и очаг Таллиннской тюрьмы.
В Ида-Вирумаа в 12 случаях заражение произошло от члена семьи, в семи случаях — на работе, в пяти — в учреждении здравоохранения, в четырех — в школе и в четырех — в детсаду. В двух случаях заболели при общении со знакомыми, в одном случае — в ходе деятельности по интересам. В одном случае вирус привезли из Польши. В Ляэне-Вирумаа два случая связаны с заражением на рабочем месте, в одном случае человек заразился от члена семьи, обстоятельства еще одного случая устанавливаются.
В девяти случаях, добавленных 22 ноября к Ида-Вирумаа, заразились в семье, в семи — на рабочем месте, в пяти — в учреждении здравоохранения, в четырех — в школе, в двух — в ходе деятельности по интересам, в двух — через знакомых. Один случая передан в Пыхьяское региональное отделение, так как человек проживает в Таллинне.
Обстоятельства других случаев Идаского регионального отделения уточняются.
В Идаском регионе наблюдается 15 активных очагов. Всего в регионе четыре очага в школах: два в Силламяэ, один в Кохтла-Ярве и один в Йыхви. Два очага в детских садах: один в Нарве, другой в Кохтла-Ярве. Пять очагов на рабочих местах: один в Нарва-Йыэсуу, один в Силламяэ, один в Нарве, один в Йыхви и один в Тапа. В очаге Вируской тюрьмы 250, в нарвском хоккейном очаге — 75 человека, в очаге учреждения здравоохранения в Кохтла-Ярве — 57 человек, в очаге учреждения здравоохранения в Нарве — десять человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 5300 человек, из которых заболели 868 человек.
В больницах находятся 154 коронапозитивных
По состоянию на утро 23 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 154 человека, восемь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали одного человека, открыли 14 новых историй болезни, при этом двух пациентов Нарвской больницы внесли задним числом.
За минувшие сутки в Эстонии скончались четыре носителя вируса: 90-летняя женщина 78-летний мужчина, 85-летняя женщина и 82-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 92 человека с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 672 случая заболевания COVID-19 у 656 человек.
По состоянию на 23 ноября выздоровели 5711 человек. Из них истории болезни 4304 человек (75,4%) завершены, у 1407 человек (24,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено почти 443 300 тестов на вирус SARS-CoV2, из них положительных было 9956 (2,2% от общего количества).
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart
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Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 208 673 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 707 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 420.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.
Вирус быстро и обширно распространяется по Эстонии, а это означает, что можно заразиться в любом месте, контактируя с людьми. У многих коронавирус выражается легкими симптомами. поэтому обязательно соблюдайте дистанцию, носите маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! С этой недели введены более строгие ограничения по соблюдению дистанции во многих общественных помещениях.
Отдавайте предпочтение электронным каналам и электронным услугам. Постарайтесь как можно больше дел организовать посредством электронных каналов (например, осуществлять банковские сделки в интернете) – так вы сможете избежать лишних контактов и снизите риск заражения. Заболев, обязательно оставайтесь дома.
Получайте информацию с достоверных источников. В социальных сетях распространяется вводящая в заблуждение информация о коронавирусе и теориях заговора, в результате чего люди подвергают ненужному риску свое здоровье и здоровье окружающих и, таким образом, замедляют возвращение к нормальной жизни. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee, terviseamet.ee/ru и по телефону государственной информации 1247.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.