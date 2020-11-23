Статистика коронавируса в Эстонии: 3735 тестов, 232 зараженных и четыре смерти

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 5300 человек, из которых заболели 868 человек.

В больницах находятся 154 коронапозитивных

По состоянию на утро 23 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 154 человека, восемь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали одного человека, открыли 14 новых историй болезни, при этом двух пациентов Нарвской больницы внесли задним числом.

За минувшие сутки в Эстонии скончались четыре носителя вируса: 90-летняя женщина 78-летний мужчина, 85-летняя женщина и 82-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 92 человека с коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 672 случая заболевания COVID-19 у 656 человек.

По состоянию на 23 ноября выздоровели 5711 человек. Из них истории болезни 4304 человек (75,4%) завершены, у 1407 человек (24,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено почти 443 300 тестов на вирус SARS-CoV2, из них положительных было 9956 (2,2% от общего количества).

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Скачайте приложение HOIA

Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 208 673 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 707 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 420.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.

Вирус быстро и обширно распространяется по Эстонии, а это означает, что можно заразиться в любом месте, контактируя с людьми. У многих коронавирус выражается легкими симптомами. поэтому обязательно соблюдайте дистанцию, носите маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! С этой недели введены более строгие ограничения по соблюдению дистанции во многих общественных помещениях.

Отдавайте предпочтение электронным каналам и электронным услугам. Постарайтесь как можно больше дел организовать посредством электронных каналов (например, осуществлять банковские сделки в интернете) – так вы сможете избежать лишних контактов и снизите риск заражения. Заболев, обязательно оставайтесь дома.

Получайте информацию с достоверных источников. В социальных сетях распространяется вводящая в заблуждение информация о коронавирусе и теориях заговора, в результате чего люди подвергают ненужному риску свое здоровье и здоровье окружающих и, таким образом, замедляют возвращение к нормальной жизни. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee, terviseamet.ee/ru и по телефону государственной информации 1247.