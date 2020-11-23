Число заражений COVID-19 в мире превысило 58,6 млн

На утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 387 тыс. 179 против 1 млн 379 тыс. 839 по состоянию на утро воскресенья, выздоровели более 37,4 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 229 тыс. 265 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 140 тыс. 856) и 256 тыс. 746 летальных исходов (рост за сутки - 916), излечились более 4,52 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 59 человек. Всего зафиксировано 9 млн 140 тыс. 312 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 511 и достигло 133 тыс. 738, поправились более 8,5 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 6 млн 71 тыс. 401 заболевший, что на 18 тыс. 615 человек больше, чем сутками ранее, умерли 169 тыс. 183 больных (рост - на 194), вылечились более 5,4 млн человек.