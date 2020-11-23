Деньги, предназначенные для многоквартирных домов Ида-Вирумаа, вернулись в Таллинн

Главные причины слабого интереса могут крыться в банках и малой информированности. Поскольку в Ида-Вирумаа недвижимость стоит мало, банки там просто не дают кредитов. Вторую часть дотации товарищества должны покрыть сами, но у них на это нет денег. «Нет таких многоквартиных домов, которые могут привести все в порядок за свой счет. Нужно брать кредит в банке, а для этого должен иметься приемлемый залог. В уездах для банков их нет. И я их полностью понимаю», - сказал член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди.

И в KredEx поняли, что деньги банков не стремятся выходить за пределы больших городов. Поэтому в мае этого года на рынок было выведено решение, при котором KredEx кроме дотации начал и сам давать многоквартирным домам кредиты на реконструкцию. Товарищества могут просить их в случае, если банк отказал в выдаче кредита или предложенные условия неразумно затратные. Одно товарищество может получить до трех миллионов евро, интресс начинается с трех процентов, что, по словам представителей KredEx, сравнимо с тем, что предлагают банки.

Жителям уездов пошли навстречу

Поскольку проблему получения кредита в регионах якобы решили, KredEx обещает улучшить и информирование. «Одной из причин, почему информированность людей, например, в Ида-Вирумаа меньше, является то, что прежде там не было смысла активно работать. Было бы странно вкладывать силы в информирование в ситуации, когда нам было известно, что эти товарищества скорее всего не получат кредитов. Могла возникнуть ситуация, когда государство активно зазывает начинать реконструировать дома, но в действительности денег дома не получали бы. Это привело бы к разочарованию», - объяснила Рейнсалу.

По словам Урмаса Марди, выход KredEx на кредитный рынок значительно смягчил проблему: «Конечно, это крайне важно. В чем вопрос? Это очень разумная мера, которая, конечно, должна оживить товарищества. Люди должны в итоге понять, что 50-60 лет не получится жить под одной и той же крышей. В итоге ее придется приводить в порядок».

Полная перестройка Что нужно сделать, чтобы в случае целостной реконструкции квартиного дома получить энергокласс С: Утепление внешних стен (в случае минеральной ваты – слой в 15-20 см)

Утепление крыши и чердака (утепление в 30-40 см)

Замена окон (окна с тройными пакетами)

Обновление системы отопления (в случае удаленного отопления установка новой двутрубной системы вместе с термостатами на батареи)

Установка вентиляционной системы с обеспечением тепла (или центральный агрегат с утеплением стен изнутри трубопроводом или тепловой насос, выбрасывающий воздух)