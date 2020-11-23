Деньги, предназначенные для многоквартирных домов Ида-Вирумаа, вернулись в Таллинн

Масштабный план государства сделать окраинные многоквартирные дома красивее и теплее, в Ида-Вирумаа полностью провалился. На меру помощи объемом в 3,6 миллиона поступило всего одно ходатайство, и денежный корабль частично вернулся в Таллинн, пишет Postimees.
В результате амбициозных климатических целей Европейского союза Эстония должна получить на реконструкцию жилых домов огромное количество денег. Если в 2018 году занимающийся этой сферой KredEx не распределил на новые проекты ни одного евро, то в этом году были запущены сразу три метода помощи, общий объем которых достигает 100 миллионов евро. И в государственном бюджете следующего года на обеспечение выплат запланировано около 90 миллионов.
Если в случае мер двухлетней давности подача ходатайств шла по принципу – кто первым встал, того и тапки – и денег не хватало, то теперь ситуация оказалась противоположной. Государство в мае объявило внеочередной тур подачи ходатайств на сумму в 71 миллион евро, но на сегодняшний день этого объема еще не достигли. По словам руководитель отдела жилищной и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, свободными остаются еще около 27 миллионов евро.
Денег стало больше, чем надо
Вероятнее всего, в будущем деньги начнут двигаться стабильнее, поскольку государство планирует очень настойчиво дотировать реновацию жилых домов. Принятая в июле этого года долгосрочная стратегия реконструкции зданий ставит перед собой крайне амбиционную цель: к 2050 году нужно полностью отреставрировать весь построенный до 2000 года фонд зданий. В числе прочего, стратегия предусматривает, что при приведении в порядок жилых домов нужно учитывать и аспект регионального баланса.
Поэтому в первом в этом году туре подачи ходатайств объемом в 28,5 миллиона евро, было испробовано решение, при котором Эстонию разделили на пять регионов и ввели различия: квартирные товарищества Таллинна и Тарту могли ходатайствовать для ремонта жилья лишь на 30-процентную дотацию. Граничащие с ними волости могли претендовать на 40-процентную дотацию. Остальную Эстонию поддерживали в размере 50 процентов. Поэтому на весь Северный регион (в том числе Харьмаа) сначала было предусмотрено 3,9 миллиона евро, а, например, Ида-Вирумаа мог рассчитывать на 3,6 миллиона евро.
Но, каков результат? Ида-Вирумааский проект провалился полностью. На 3,6 миллиона евро удовлетворили только один проект. Очень быстро стало понятно, что деньги придется перенаправить. В итоге получилось, что хотя изначально на Ида-Вирумаа была предусмотрена практически такая же сумма, как на Харьюмаа и Таллинн вместе взятые, в Таллинне профинансировали ремонт 21 дома, а в Ида-Вирумаа всего одного.
Три меры этого года
Три меры помощи многоквартирным домам от KredEx в этом году
- Региональная дотация на реконструкцию 2020: 28,5 миллиона (закрыто)
- Внеочередная дотация реконструкции многоквартирных домов: 71 миллион (открыто)
- Реконструкция, основанная на элементах: 12 миллионов (открыто)
Выдержки из долгосрочной стратегии реконструкции
- Количество многоквартиных домов в Эстонии: 22 600
- Количество нуждающихся в реконструкции многоквартирных домов: 14 000
- Количество многоквартиных домов, получивших дотацию, на реконструкцию, начиная с 2010 года: 1114
- Средняя стоимость полной реконструкции многоквартирного дома 2015-2017: 285 €/m²
- Общая стоимость нуждающихся в реконструкции многоквартиных домов по нынешним ценам: 5,4 миллиарда евро
Проблема не нова. За все это время (начиная с 2010 года), когда в Эстонии раздавали деньги на реконструкцию многоквартиных домов, в Ида-Вирумаа при помощи государства были приведены в порядок 13 домов (по состоянию на начало этого года). А в Харьюмаа и Таллинне – 534, и в Тартумаа – 213. По количеству многоквартирных домов восточный регион является третьим по размерам в Эстонии: по данным Строительного регистра там 2140 многоквартирных домов.
Главные причины слабого интереса могут крыться в банках и малой информированности. Поскольку в Ида-Вирумаа недвижимость стоит мало, банки там просто не дают кредитов. Вторую часть дотации товарищества должны покрыть сами, но у них на это нет денег. «Нет таких многоквартиных домов, которые могут привести все в порядок за свой счет. Нужно брать кредит в банке, а для этого должен иметься приемлемый залог. В уездах для банков их нет. И я их полностью понимаю», - сказал член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди.
И в KredEx поняли, что деньги банков не стремятся выходить за пределы больших городов. Поэтому в мае этого года на рынок было выведено решение, при котором KredEx кроме дотации начал и сам давать многоквартирным домам кредиты на реконструкцию. Товарищества могут просить их в случае, если банк отказал в выдаче кредита или предложенные условия неразумно затратные. Одно товарищество может получить до трех миллионов евро, интресс начинается с трех процентов, что, по словам представителей KredEx, сравнимо с тем, что предлагают банки.
Жителям уездов пошли навстречу
Поскольку проблему получения кредита в регионах якобы решили, KredEx обещает улучшить и информирование. «Одной из причин, почему информированность людей, например, в Ида-Вирумаа меньше, является то, что прежде там не было смысла активно работать. Было бы странно вкладывать силы в информирование в ситуации, когда нам было известно, что эти товарищества скорее всего не получат кредитов. Могла возникнуть ситуация, когда государство активно зазывает начинать реконструировать дома, но в действительности денег дома не получали бы. Это привело бы к разочарованию», - объяснила Рейнсалу.
По словам Урмаса Марди, выход KredEx на кредитный рынок значительно смягчил проблему: «Конечно, это крайне важно. В чем вопрос? Это очень разумная мера, которая, конечно, должна оживить товарищества. Люди должны в итоге понять, что 50-60 лет не получится жить под одной и той же крышей. В итоге ее придется приводить в порядок».
Полная перестройка
Что нужно сделать, чтобы в случае целостной реконструкции квартиного дома получить энергокласс С:
- Утепление внешних стен (в случае минеральной ваты – слой в 15-20 см)
- Утепление крыши и чердака (утепление в 30-40 см)
- Замена окон (окна с тройными пакетами)
- Обновление системы отопления (в случае удаленного отопления установка новой двутрубной системы вместе с термостатами на батареи)
- Установка вентиляционной системы с обеспечением тепла (или центральный агрегат с утеплением стен изнутри трубопроводом или тепловой насос, выбрасывающий воздух)
По его словам, положительно и то обстоятельство, что разработанный весной в экстренном порядке 71-миллионный метод позволяет товариществам бедных регионов реставрировать дома и частично. Во время прежних туров подачи ходатайств обычно от квартирных товариществ требовали полной реставрации, которая обеспечит дому получение класса С. Для Ида-Вирумаа и регионов, где квадратный метр жилья стоит меньше 200 евро делали исключение и разрешали реставрироваться частями. «Обычно разумнее всего ремонтироваться целиком. Иначе ты словно все время живешь на строительном объекте. Сначала приводишь в порядок крышу, после фасад, дальше систему отопления, и когда подходишь к завершению, выясняется, что все уже нужно начинать с начала, - говорит Марди. – Но ничего не поделать. Если в регионе нет сильных квартирных товариществ, а крыша провалилась, то ее нужно приводить в порядок. Такие товарищества целостной реновации не осилят».
Рейнсалу привела в пример, что в других уездах интерес больше и в целом там довольны покрытием.
«Если Тартумаа и Таллинн вместе с Харьюмаа оставить в покое, что в действительности больше всего реконструируют в Ляэне-Вирумаа. На четвертом месте Валгамаа. Хочу сказать, что в принципе ремонты идут по всей Эстонии»,- сказала Рейнсалу.
Однако беглый просмотр списка получивших дотацию показывает, что дотации концентрируются все же в уездных центрах. Например, в Пыльвамаа все семь дотаций регионального тура ушли в город Пыльва.
«Если посмотрим по уездам, то там жилые дома часто расположены в одиночестве и не возникает такого эффекта, который возникает в городах или крупных центрах. У нас есть примеры, когда в квартале имеются 15 домов и после того, как три дома были приведены в порядок, их примеру начали следовать и другие. Всегда нужен какой-то пример». Это же подтверждает и Марди: «Если есть один смелый, который все сделает, то и соседи начинают интересоваться. Если возникает понимание того, что это хорошее и полезное дело, то количество интересующихся увеличивается. И в Таллинне поначалу было так же».
Но отсутствию интереса в Ида-Вирумаа Рейнсалу приводит еще одну причину: «В действительности Ида-Вирумаа – это вообще особый пример. Там больше общая неуверенность. Однако там и более низкие расходы на отопление, поскольку используется побочное тепло, вырабатываемое Нарвскими электростанциями. Таким образом, один из рациональных аргументов в пользу реконструкции – снижение расходов на отопление – там не работает». Она добавила, что определенное беспокойство также вызывает и Хийумаа.
И хотя в коронакризисной мере объемом в 71 миллион еще имеются свободными 27 миллионов, по словам представителей KredEx, небольшой интерес не является проблемой. «Спрос все же имеется, просто нужно учитывать, что нужна определенная подготовительная работа. Для того чтобы подать ходатайство о выделении дотации, нужно сначала получить решение общего собрания. Если речь идет, например, о крупных домах, то там довольно непросто собрать кворум, а после добиться положительного решения от членов товарищества».
Но что будут представлять из себя расходы на отопление после целостной реставрации? «Средняя стоимость целостной реставрации пятиэтажного панельного дома составляет 300 евро с квадратного метра. Если предположить, что товарищество получит от нас 50-процентную дотацию, то стоимость сократится до 150 евро с квадратного метра. В случае квартиры в 55 квадратных метров это будет 8000 евро», - объяснила Рейнсалу.
И все же представитель KredEx отмечает, что ежемесячные расходы после реставрации увеличатся: «После целостной реставрации в лучшем случае человек будет платить столько же, сколько и прежде. Иногда, даже чуть больше. Но разница не очень большая». Рейнсалу подчеркнула, что при этом нужно учесть увеличение стоимости недвижимости и лучшие жилищные условия.